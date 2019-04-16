МТС откроет исследовательский центр для разработки решений на базе речевых технологий

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и фонд «Сколково» заключили соглашение о создании научно-исследовательского центра для развития решений на базе речевых технологий – виртуальных ассистентов, чат-ботов, голосовых помощников. В рамках соглашения МТС намерена создать крупнейшую базу голосовых данных на русском языке, собрав и разметив более 15 тыс. часов русской речи с привлечением кадровых и технических ресурсов «Сколково».

МТС планирует не только использовать собранные данные для разработки собственных голосовых интерфейсов, но и предоставлять доступ к базе данных другим компаниям, в первую очередь – резидентам «Сколково».

В рамках соглашения МТС планирует разместить необходимое оборудование и рабочие места экспертов создаваемого центра на территории технопарка «Сколково». МТС также привлечет резидентов «Сколково» для записи русской речи и последующего перевода собранных аудиоматериалов в текст. Специалисты МТС совместно с экспертами из университетов-партнеров разработают единые стандарты структуризации и верификации данных и разметят собранную информацию.

На базе собранных данных МТС будет разрабатывать собственные решения в области разговорных интерфейсов, а также создаст тематические дата-сеты для предоставления их на внешний рынок. Общий объем инвестиций МТС в создание и работу центра в 2019–2020 гг. составит порядка 150 млн руб. После создания базы речевых данных фонд «Сколково» в рамках существующих грантовых программ поддержит резидентов в получении доступа к собранным дата-сетам.

«Технологические разработки не знают государственных границ, каждый участник рынка инноваций, создавая что-то новое, содействует общему движению вперед. Тем не менее, специфика сферы речевых технологий такова, что ее успешное развитие напрямую зависит от объема и качества собранных и структурированных данных на каждом языке. Сейчас в России разрабатывается национальная стратегия по искусственному интеллекту. Мы считаем, что для лидерства нашей страны в этой сфере необходимо инвестировать ресурсы в работу с данными. Разговорные интерфейсы – одно из наиболее динамично развивающихся в мире направлений в области искусственного интеллекта, и МТС делает ставку на его внедрение в России. Поэтому мы приняли решение собрать максимально полную базу голосовых данных в сотрудничестве с фондом "Сколково" и резидентами инновационного центра», – отметил президент МТС Алексей Корня.

«Успех компании, работающей в области искусственного интеллекта, напрямую зависит от качества и количества данных, на которых ведется обучение. К сожалению, их сейчас в свободном доступе достаточно мало. Особенно – русскоязычных речевых данных, пригодных для обучения искусственного интеллекта. Фонд "Сколково", как один из ключевых институтов развития, безусловно, заинтересован в создании подобного центра, который поможет нашим резидентам. Уверен, наша совместная работа с ведущим российским телеком-оператором приведет не только к коммерческим и фундаментальным научным результатам, но и позволит России занять значимое место среди стран-лидеров в области искусственного интеллекта», – подчеркнул председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

В 2017 г. МТС создала отдельное подразделение для внедрения решений на базе искусственного интеллекта. Группа искусственного интеллекта дополняет существующие сервисы МТС новыми функциями, основанными на технологиях обработки естественного языка, включая распознавание голоса и компьютерное зрение, и создает продукты в области клиентского сервиса, медицины, юриспруденции и других направлениях.

В конце 2018 г. МТС запустила умного бота в личных кабинетах абонентов МТС на официальном сайте компании. Теперь семь из десяти клиентских запросов через личный кабинет обрабатываются без привлечения специалистов поддержки.