Москва перешла на цифровое ТВ

Cтолица России полностью перешла на цифровое телевидение. Москвичи к этому были готовы – городские службы зафиксировали минимальное количество обращений с вопросами о переходе. Об этом CNews сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

За первые сутки в Единую справочную службу Москвы позвонили 14 412 человек (около 0,12% жителей столицы). Большую часть звонков принял виртуальный оператор (искусственный интеллект), который умеет распознавать речь и подбирать подходящий ответ. Робот самостоятельно ответил на типовые вопросы: например, как подключить цифровое ТВ, какой телевизор нужен для получения такого сигнала и какие каналы будут доступны бесплатно.

Около 10% горожан, которые позвонили в справочную (1 422 человека), понадобилась дополнительная консультация оператора. За дистанционной помощью в настройке приставки обратились лишь 68 человек, а на выезд волонтеров справочная служба получила всего 23 заявки.

Небольшое количество звонков связано с тем, что 99% из 4,8 млн столичных домохозяйств уже подключены к кабельному телевидению. Для них, а также абонентов спутникового и интернет-телевидения переключение на «цифру» прошло бесшовно – их телевизоры уже получали цифровой сигнал. Кроме того, с конца декабря в столице проводилась информационно-разъяснительная кампания, в ходе которой горожане узнали, как проходит переход на цифровое телевидение и что нужно делать, чтобы смотреть каналы в новом формате.

Особое внимание уделяется координации действий с Московской областью, поскольку более 1,6 млн москвичей регулярно выезжают на пригородные участки. Продолжается информирование дачников о переходе на цифровое телевидение – об этом можно узнать с помощью социальной рекламы, из районных газет, видеороликов и объявлений в общественном транспорте, на вокзалах, в электричках и т.д. Кроме того обладатели пригородных участков уже получили информационные письма на электронную почту, а в период майских праздников власти Москвы напомнят им про переход на «цифру» в SMS-сообщениях.

Горожанам, которые принимали на даче телевизионный сигнал с помощью комнатной антенны, с 15 апреля доступны 20 каналов первых двух мультиплексов. Телевизоры, выпущенные после 2012 г. достаточно будет перенастроить с помощью пульта. Для аппаратов до 2012 г. выпуска может понадобиться приставка. Купить ее можно по дороге на дачу в магазине бытовой техники или в ближайшем к участку населенном пункте в отделении «Почты России».