«Росэлектроника» представила новейшие образцы ЭКБ на выставке «ЭкспоЭлектроника»
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех представил электронные компоненты российского производства для радиолокационных станций, аппаратуры специального назначения, комплексов радиоэлектронного противодействия и средств связи ВМФ в рамках выставки «ЭкспоЭлектроника-2019», которая проходит 15-17 апреля в МВЦ «КрокусЭкспо».
В рамках объединенной экспозиции холдинга Омский НИИ приборостроения демонстрирует сверхбольшую интегральную схему (СБИС) на полупроводниковом кристалле со степенью интеграции более 10 000 элементов, а также функциональную микроэлектронику со специализированной элементной базой собственной разработки.
Томский НИИ полупроводниковых приборов представляет твердотельный усилитель мощности, предназначенный для работы в составе многофункциональных радиолокационных станций миллиметрового диапазона длин волн, а также приемные устройства СВЧ и КВЧ диапазона и керамические корпуса типа СLCC (QFN), обеспечивающие защиту кристаллов интегральных микросхем.
В экспозицию холдинга включены вакуумные приборы пензенского НИИ электронно-механических приборов, которые применяются в самолетных и вертолетных радиостанциях, комплексах радиоэлектронного противодействия, РЛС дальнего обнаружения, средствах связи ВМФ, средствах мобильной связи.
Также на стенде «Росэлектроники» представлены электромагнитные реле, электромеханические переключатели и металлокерамические корпуса производства НПП «Старт», а также линейка кварцевых генераторов завода «Метеор».
22 Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих «ЭкспоЭлектроника» проходит в МВЦ «Крокус-Экспо» в павильоне 3 (залы 12,13). Экспозиция холдинга «Росэлектроника» представлена на стенде А931.