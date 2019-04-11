«Росэлектроника» разработала новое оборудование для радиолокаторов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех начал разработку и производство уникальных по техническим характеристикам быстродействующих ограничителей мощности, которые будут использованы в составе приемопередатчиков модернизируемых радиолокаторов.

Время переключения ограничителей мощности, разработанных НИИ «Феррит-Домен» (входит в «Росэлектронику»), составит до 100 наносекунд, что сравнимо с показателями твердотельных ограничителей. При этом средняя рабочая мощность нового оборудования будет выше твердотельных аналогов – до 10 Вт. Ограничители мощности с усовершенствованными характеристиками позволят повысить чувствительность и надежность принимающей части радиолокаторов и предотвратить риск перегорания.

Разработка, изготовление и поставка изделий будут осуществлены за рекордно короткий срок – 7 месяцев. Обычно в рамках опытно-конструкторских работ срок реализации подобной задачи составляет до 2 лет.

«Новое оборудование позволит радиолокаторам принимать более слабые сигналы и, соответственно, работать более эффективно. В рамках этого заказа нам удалось оптимизировать процесс разработки и поставки изделия и более чем в 2 раза сократить сроки. Для гражданской продукции это крайне важный фактор для обеспечения конкурентоспособности на рынке», – отметил генеральный директор НИИ «Феррит-Домен» Георгий Медовников.