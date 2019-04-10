Ростех и РАН объединят усилия для разработки полупроводников и электроники

Госкорпорация Ростех и Российская академия наук (РАН) будут вести совместные научные исследования, разработки и осуществлять экспертизу инновационных технологий. Стороны также объединятся в вопросах формирования и реализации государственной научно-технической, промышленной и инновационной политики.

Документ подписали глава Ростеха Сергей Чемезов и президент Российской академии наук Александр Сергеев. Основная цель взаимодействия – сократить дистанцию между наукой и промышленостью и способствовать внедрению в производственную практику современных научных достижений. РАН и Ростех также намерены предложить новые подходы к стимулированию промышленности, развитию экспорта и поддержке инноваций в регионах России.

Структуры Ростеха и Академии наук будут совместно разрабатывать новые полупроводниковые материалы, радиоэлектронные компоненты, лазерные, электронно-лучевые, телекоммуникационные, энергосберегающие и биологические технологии, создавать передовые виды медоборудования. Важной областью сотрудничества станет разработка лекарственных средств нового поколения.

«Ростех – одна из крупнейших промышленных корпораций России, в ее структуру входит почти тысяча предприятий во всех регионах страны с развитой научно-технической и производственной базой. Сотрудничество с РАН позволит сократить разрыв между фундаментальными научными исследованиями и промышленными предприятиями, привлечь крупнейших ученых страны к новым разработкам, максимально оперативно внедрять в производство самые современные научные достижения», - заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Другим важным направлением сотрудничества РАН и Ростеха станет прогнозирование развития науки и формирование системы мониторинга глобальных трендов. Это позволит снизить риски влияния внешних факторов на социально-экономическую ситуацию, а также на устойчивое технологическое и экономическое развитие России.

«Геополитические и военно-стратегические вызовы национальной безопасности России требуют концентрации интеллектуального потенциала науки, промышленности, государства и бизнеса для решения важнейших стратегических задач, выполнения национальных проектов. Объединение усилий Ростеха и РАН в реализации стратегических инновационных проектов значительно повысит эффективность решения задач в области разработки высоких технологий и производства высокотехнологичной продукции военного, гражданского и двойного назначения,», - отметил президент Российской академии наук Александр Сергеев.