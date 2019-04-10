«Р7-офис» заработал на мобильной платформе Sailfish

Разработчики отечественного офисного пакета «Р7-офис» представили версию своего мобильного приложения «Р7-офис. Документы» для открытой мобильной платформы Sailfish («Аврора»), входящей в Реестр отечественного ПО.

С помощью мобильного «Р7-офис» можно создавать, редактировать и распечатывать документы, таблицы и презентации со сложным профессиональным форматированием, а также управлять файлами, которые хранятся в корпоративном облаке «Р7-офис».

Мобильный «Р7-офис», как утверждает разработчик, полностью отвечает обновленным требованиям к офисным приложениям из Реестра отечественного ПО. Напомним, согласно постановлению Правительства от 7 марта 2018 г., начиная с 2019 г. офисный софт для мобильных, включенный в Реестр, должен быть совместим с мобильными ОС из реестра. В данный момент в него входит одна операционная система – Sailfish, русскоязычная версия которой в феврале 2019 г. получила название «Аврора».

«Р7-офис» – проект нижегородской компании «Новые коммуникационные технологии». Это комплексное решение для обеспечения рабочих мест всеми необходимыми офисными приложениями. В данный момент выпущены «Р7-офис. Профессиональный» для работы с документами, таблицами и презентациями на ПК и «Р7-офис. Профессиональный (серверная версия)» для разворачивания офиса в локальной сети. В 2019 г. в состав решений вошли мобильные приложения «Р7-офис. Документы» для iOS, Android и Sailfish.

Разработчики «Р7-офис» делают акцент на полную совместимость с форматами docx, xlsx и pptx, чтобы облегчить для пользователей переход с продуктов MS Office.