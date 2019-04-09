Операторы дорожных карт по сквозным технологиям приглашают к работе экспертов

Победители конкурса на разработку дорожных карт по сквозным цифровым технологиям договорились об инструментах, которые позволят вовлечь в процесс разработки стратегических документов максимально широкий круг внешних экспертов. Для этого на сайте АНО «Цифровая экономика» опубликованы контакты для заявок и открытый календарь подготовки каждой из девяти дорожных карт. Первая публичная презентация итогов на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Иннополисе с 22 по 24 мая.

Дорожные карты по сквозным технологиям создаются в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Центрами компетенций по направлению определены госкорпорации «Ростех» и «Росатом». Победители конкурса на разработку дорожных карт были определены госкорпорацией «Росатом» 1 апреля.

Согласно итогам конкурса, дорожные карты по технологиям беспроводной связи, промышленному интернету и большим данным подготовит дочернее предприятие Ростеха - Национальный центр информатизации (НЦИ). Новосибирский институт программных систем, который входит в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», займется разработкой дорожной карты по распределенным реестрам. Сбербанк разработает дорожную карту по искусственному интеллекту, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого - по развитию новых производственных технологий, Дальневосточный федеральный университет - по технологиям виртуальной и дополненной реальностей, университет «Иннополис» - по технологиям робототехники и сенсорики, МИСиС - по квантовым технологиям.

На прошедшем в организации «Цифровая экономика» первом общем собрании операторов дорожных карт участники договорились о разработке единого шаблона документов и активном вовлечении в работу ведущих экспертов, научного сообщества, бизнеса и институтов развития. Графики мероприятий будут размещены в публичном календаре на сайте организации «Цифровая экономика».

«Дорожные карты станут результатом совместной работы операторов и заранее созданных нами экспертных групп. Перед операторами и экспертами поставлена непростая задача, и привлечение лучших экспертов в соответствующих предметных областях поможет не только качественно подготовить дорожные карты по отдельно взятым сквозным технологиям, но и синхронизировать их таким образом, чтобы возник дополнительный синергетический эффект. Такой эффект возможен, например, когда мы говорим о робототехнике и искусственном интеллекте», – отметила директор по цифровизации ГК «Росатом» Екатерина Солнцева.

«Подготовкой дорожных карт занимаются ведущие научные организации страны и компании, которые уже активно используют сквозные цифровые технологии в своей работе. Операторы должны учесть в дорожных картах мнения, потребности и возможности всех участников процесса: государственных органов, научных организаций и коммерческих компаний. В первую очередь, будет разработан единый формат подготовки дорожных карт, на основе которого к 25 апреля будут подготовлены черновые варианты документов. Первая публичная презентация дорожных карт должна состояться 23 мая в рамках конференции ЦИПР-2019», - обозначил сроки директор по особым поручениям ГК «Ростех» Василий Бровко.

«Работу по подготовке дорожных карт необходимо выполнить в очень сжатые сроки. Но эти сроки вполне реальны, поскольку помимо операторов в работу готовы включиться многие компетентные эксперты, и некоторые наработки по сквозным технологиям и варианты шаблонов уже были предложены на подготовительной стратегической сессии в преддверии проведения конкурса», - отметил генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.