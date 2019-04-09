Бизнес поддержал законопроект о пилотном запуске электронных трудовых книжек

Рабочая группа по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика» одобрила законопроект об эксперименте по ведению документов, связанных с работой и предусмотренных трудовым законодательством. Рассмотрение документа прошло 3 апреля 2019 г. на площадке Минэкономразвития РФ.

Законопроект, подготовленный министерством труда и социальной защиты РФ, предусматривает проведение эксперимента по ведению «документов, связанных с работой» в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью отработки механизма, а также подготовки предложений по внесению изменений в законодательство. В частности, по мнению разработчиков проекта, за время эксперимента будут решены вопросы обеспечения сохранности электронных документов.

Предлагаемый срок проведения эксперимента – с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г. На первом этапе планируется запуск проекта в организациях, перечень которых утвердит Правительство РФ из числа желающих, которых сегодня, по данным ведомства, более двадцати. В рамках эксперимента компании будут предоставлять ежегодные отчеты для выявления сложных моментов и их проработки.

Согласно законопроекту, работодатель самостоятельно будет устанавливать перечень документов, включенных в эксперимент, например, трудовые книжки и договоры, а также, за некоторыми исключениями, выбирать вид электронной подписи. Ведение экспериментальных документов работодатели будут осуществлять в собственной информационной системе, и при проведении проверок информация, связанная с трудовыми отношениями, должна предоставляться в электронном виде.

Работники, как следует из законопроекта, должны быть предупреждены о проведении эксперимента и подтвердить свое участие, что отражается в коллективном договоре или соглашении. При этом работодатель при увольнении работника или по его заявлению обязан в течение трех рабочих дней выдать ему документы, которые ведутся в электронном виде. Вид выдаваемого документа – цифровой или бумажный – указывается в заявлении работника.

«Экспериментальный проект будет осуществляться за счет работодателей, однако при этом предполагается существенная экономия на бумаге. По оценкам аналитиков, при принятии решения о переходе на электронные трудовые книжки российские работодатели будут экономить около 50 млрд руб. в год, и это не считая кадрового документооборота», – отметил руководитель рабочей группы по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика», вице-президент МТС по корпоративным и правовым вопросам Руслан Ибрагимов.