Ростех, «Ростелеком» и «ИКС Холдинг» будут совместно развивать системы хранения данных

Госкорпорация Ростех, многопрофильная ИТ-структура «ИКС Холдинг» и «Ростелеком» достигли стратегического соглашения о партнерстве в области разработки, производства и внедрения систем хранения данных (СХД).

Реализация планов предусматривает вхождение «Ростелекома» наряду с «Ростехом» в капитал «Национальные технологии». По условиям сделки «Ростеху» будет принадлежать 51% долей в уставном капитале, «Ростелеком» выкупает 49 % долей у структур «ИКС Холдинга» - холдинга «Цитадель» и «КНС Групп» (YADRO). В свою очередь, «ИКС Холдинг» становится ключевым технологическим партнером и участником альянса для реализации совместных интегрированных проектов.

«Партнерство призвано усилить компетенции сторон и будет способствовать плотной интеграции разработчиков, производителей и потребителей оборудования для совместной работы в соответствии с реальными запросами рынка», - отметил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

Одной из основных задач СП будет совершенствование оборудования для сбора информации и систем хранения данных для исполнения требований Федерального закона «О противодействии терроризму» ФЗ-374. Уже сейчас отечественные разработки в области СХД не уступают по своим эксплуатационным и ценовым характеристикам продукции ведущих мировых производителей.

«Ключевой задачей совместного предприятия является создание надежной технологической платформы для российской телекоммуникационной инфраструктуры, - сказал первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. – Разработки компании «Национальные технологии», на наш взгляд, являются одними из лучших на рынке. Системы СХД позволят повысить безопасность, устойчивость и независимость от внешних производителей соответствующих технических решений».

С момента создания «Национальных технологий» в 2017 году компания разработала несколько видов продукции, включая основной - программно-аппаратный комплекс СХД «Купол». В «ИКС Холдинге» считают своей задачей в рамках альянса продолжить расширение продуктовой линейки предприятия, используя собственную продукцию компании YADRO.

«Проект «Национальные технологии» за короткое время продемонстрировал не только свою жизнеспособность, но и создал реальную практику импортозамещения, - отметил генеральный директор «ИКС Холдинга» Антон Черепенников. Формирование нового стратегического ИТ-альянса существенно расширит возможности для создания и реализации отечественной продукции гражданского назначения».