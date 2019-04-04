Южнокорейский ИБ-регулятор выбрал Solar appScreener для защиты собственных разработок

«Ростелеком-Solar» обьявила о победе в конкурсе на поставку анализатора защищенности приложений Solar appScreener в Korea Internet & Security Agency (KISA). Этот государственный орган Южной Кореи является регулятором сферы кибербезопасности в стране.

Следует отметить, что в Южной Корее действуют очень жесткие требования в сфере сертификации и лицензирования решений в области информационной безопасности. В данных обстоятельствах победа в конкурсе KISA российского решения Solar appScreener, не имеющего референсов от крупных заказчиков в данной стране, является вдвойне примечательной.

Solar appScreener — российский статический анализатор кода приложений на наличие уязвимостей и НДВ. Его отличительной особенностью является возможность анализа не только исходного, но и бинарного кода, то есть представленного в виде исполняемых приложений. В продукте реализована поддержка более 20 языков программирования и семи форматов исполняемых файлов, в том числе для Google Android, Apple iOS и Apple macOS.

Для минимизации количества ложных срабатываний и пропущенных уязвимостей и НДВ в Solar appScreener применяется собственная технология Fuzzy Logic Engine, которая задействует математический аппарат нечетких множеств и нечеткой логики и является технологическим ноу-хау компании «Ростелеком-Solar».

Solar appScreener можно развернуть как на собственных вычислительных мощностях организации, так и пользоваться им как сервисом, доступным из облака «Ростелеком-Solar» (по модели SaaS).

«Победа в данном конкурсе стала для нас знаковой, впервые за время работы на международном рынке нам удалось выиграть конкурс в государственном органе, регулирующем отрасль информационной безопасности страны. Мы расцениваем это как признание высочайшего класса разрабатываемых нами технологий анализа кода, которые позволяют нам успешно конкурировать с игроками мирового уровня», – отметил Олег Слепов, руководитель международного направления компании «Ростелеком-Solar».

