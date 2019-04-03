Концерн «Автоматика» представил новые системы обнаружения и противодействия дронам

Концерн «Автоматика» провел демонстрацию работы новейших комплексов радиоэлектронного обнаружения, идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам в парке «Патриот».

Комплексные разработки концерна были представлены делегациям из Республики Сербия, представителям компаний топливно-энергетического сектора, специалистам федеральных силовых ведомств.

Демонстрация изделий проходила с 25 по 29 марта 2019 г. на полигоне Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», а также в демоцетре госкорпорации «Ростех» на территории парка.

Беспилотные летательные аппараты могут создать угрозы в зонах проведения массовых мероприятий, на объектах транспортной инфраструктуры, а также на объектах критической инфраструктуры различных предприятий. Они оснащены высококачественными фото и видео камерами, средствами радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, могут быть носителями смертоносных грузов и совершать полеты в зонах транспортных узлов и других критически важных объектов.

Представители концерна продемонстрировали заказчикам работу комплексов радиоэлектронного обнаружения, идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам «Пищаль-ПРО», «Таран-ПРО» и других средств противодействия; оборудование радиотехнической разведки, пеленгования средств связи и управления беспилотными летательными аппаратами, а также средства ближнего, среднего и дальнего радиолокационного обнаружения оптико-электронной разведки.

Оборудование предназначено для долговременного (в том числе круглосуточного), периодического и оперативного мониторинга радиообстановки, цифровой обработки и анализа сигналов, выявления радиоизлучений дронов, в том числе передатчиков, использующих сложные алгоритмы маскировки своей работы (накопление информации, перестройка по частоте, широкополосные и шумоподобные излучения и т.д.). Дополнительно оборудование осуществляет детальное исследование радиосигналов, локализирует их источники, а также создает и ведет архивы радиоизлучений беспилотных летательных аппаратов.

Также в демоцентре «Ростеха» заказчикам показали другие образцы продукции гражданского назначения, созданной в рамках импортозамещения и диверсификации.

«Особенности нашей системы обнаружения, идентификации противодействия беспилотным летательным аппаратам вызывают большой интерес как у заказчиков из госсектора, так и у крупных корпоративных клиентов и представителей промышленности. Нашу систему отличают комплексный подход, простота в использовании и компактность. Мы способны удовлетворить основные потребности заказчиков, как в части обнаружения, так и в части различных вариантов предупреждения угроз, создаваемых противоправным применением БпЛА. В арсенале концерна есть специальные компоненты системы, которые могут обеспечивать безопасность зон массовых мероприятий, такие, как "Купол", есть системы прицельного (секторального) противодействия противоправному применению БпЛА», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.