Ростех готовит дорожные карты по цифровым технологиям «Цифровой экономики»

Ростех станет оператором дорожных карт по четырем из девяти сквозных цифровых технологий в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Структуры Госкорпорации разработают планы развития на федеральном уровне технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей (IIoT), больших данных (Big Data) и блокчейн-систем. Презентация дорожных карт пройдет рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая состоится в Иннополисе с 22 по 24 мая 2019 г.

Оператором дорожных карт по 5G, IIoT и Big Data определен Национальный центр информатизации госкорпорации Ростех. Подготовкой соответствующего программного документа по блокчейну займется Новосибирский институт программных систем, входящий в концерн «Автоматика». Координацию будет осуществлять проектный офис Ростеха по цифровой экономике. После публичной презентации дорожных карт они должны быть утверждены сначала на набсовете АНО «Цифровая экономика», а затем в правительстве РФ.

Дорожные карты сквозных цифровых технологий являются ключевыми документами для реализации национального проекта «Цифровая экономика» на период до 2024 года. По этим планам будет осуществляться цифровизация различных отраслей российской экономики. Правительство Российской Федерации также скорректирует свои текущие планы в соответствии с данными документами.

«Реализация разработанных Ростехом планов приведет к построению в России новой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Выбор дочерних компаний корпорации операторами дорожных карт обусловлен широкими компетенциями Ростеха в сфере ИТ-, телеком-оборудования, софта различного уровня сложности. Это позволяет определять архитектуру проектов в соответствии с реальными технологическими заделами и избежать разрыва между планами и их воплощением в жизнь», – отметил заместитель генерального директорагоскорпорации Ростех Александр Назаров.

Разработка технологий связи и оборудования для сетей 5G в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» будет способствовать формированию рынка телеком-оборудования в России. Для российских производителей систем связи это возможность преодолеть технологическое отставание от зарубежных конкурентов и начать производство оборудования, конкурентоспособного как в России, так и на мировом рынке.