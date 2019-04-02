«ЭР-Телеком Холдинг» и ИнЭС внедрят «единое окно» для ЖКХ Свердловской области

«ЭР-Телеком Холдинг» и Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова (ИнЭС) объявляют о начале совместного проекта по внедрению региональной системы «единого окна» для субъектов ЖКХ Свердловской области.

Внедрение интеллектуальной системы «МаРС» («Матрица РесурсоСбережения») на базе реализуемого проекта позволит обеспечить дистанционный учет энергоресурсов, сбор, хранение, систематизацию и анализ данных по объектам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Инициатива осуществляется в рамках соглашения о намерениях в сфере реализации программы «Цифровая экономика РФ», подписанного в 2018 году губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и президентом компании «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым.

Как сообщил директор ИнЭС Сергей Банных, техническая интеграция платформы «ЭР-Телеком» с МаРС уже прошла тестирование и подтвердила свою эффективность.

«Объединение усилий и совместная реализация проекта позволит региону в кратчайшие сроки, без существенных единовременных затрат и в полном соответствии с федеральными стандартами «Умного города», обеспечить выполнение задач по цифровизации городского хозяйства, а за счет планового снижения энергозатрат – по предварительным прогнозам это будет от 10-13 % – ежегодно экономить для областного и местных бюджетов порядка 820 миллионов рублей», – сказал он.

«Беспроводная технология LoRaWAN, возможностями которой располагает наша компания, дополняет функциональность программной платформы «МаРС», что в свою очередь позволяет не только получать данные с удаленных от сетевой инфраструктуры объектов, но и обеспечивает автономность их работы и скорость развертывания элементов системы», – отметил директор филиала «ЭР-Телеком Холдинг» в Екатеринбурге Сергей Жевак.

В перспективе предполагается трансформация МаРС в комплексную систему цифрового развития городской среды «Матрица элементов «Умного города» (региональную платформу, обеспечивающую возможность присоединения к ней сервисов «Активный гражданин», «Умное освещение», «Умный транспорт» и др.).

Подробно о перспективах развития системы как инструмента реализации национальной программы «Цифровая экономика» все желающие смогут узнать на Межрегиональной выставке-форуме «Цифровая трансформация энергетики и ЖКХ. Умный город-2019», которая пройдет в Екатеринбурге 10-11 апреля 2019 года.