«Нетрика» и «Техлаб» разработали электронный регистр для мониторинга больных раком пациентов

«Техлаб» и «Нетрика» выпустили совместное ИТ-решение – «Онкопаспорт пациента». Это сервис для мониторинга онкологических пациентов, разработанный в Петербурге в целях реализации федеральных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» и «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Сервис «Онкопаспорт пациента» разработан на платформе Galenos, флагманском решении ИТ-компании «Техлаб», и предназначен для автоматизации работы трех категорий пользователей – врачей, руководителей медицинских организаций и органов управления здравоохранением. Решение поможет обеспечить маршрутизацию пациентов с онкологическими заболеваниями, а также предоставить медицинским организациям защищенный доступ к единым электронным медицинским записям о состоянии здоровья онкопациентов на всех этапах оказания помощи. Кроме того, сервис поможет обеспечить поддержку принятия врачебных решений в онкологических учреждениях и отделениях петербургских клиник на основе клинических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ.

Сервис автоматически анализирует электронные медицинские карты, включая направления, врачебные заключения, лабораторные и инструментальные исследования, из региональной информационной системы в сфере здравоохранения. На основе полученной информации алгоритм без участия лечащего врача формирует профиль пациента со злокачественным новообразованием (ЗНО), содержащий параметры заболевания, данные о диагностике, уже проведенной терапии и маршруте лечения. Такой подход не требует от врача ведения дублирующего учета — данные берутся из переданных из документов, хранящихся в медицинских информационных системах. Естественно, только при наличии подписанного информированного согласия пациента. Так онкопаспорт пациента становится доступным для врачей всех уровней медицинской помощи (врачей общей практики, амбулаторного и стационарного лечения) и позволяет обеспечить преемственность лечения пациентов с онкологией.

Онкопаспорт пациента, у которого подозревают или подтвердили наличие злокачественного новообразования, используется в качестве источника данных для встроенного в интерфейсе сервиса поддержки принятия врачебных решений. Алгоритм сервиса выдает рекомендации на основании анализа данных и клинических рекомендаций, принятых Министерством РФ – врачу не нужно изучать весь документ, он получает уже подобранную рекомендацию с учетом клинической картины конкретного пациента. Для удобства интерфейс врача может быть доступен по ссылке из его медицинской информационной системы.

Информация в электронных записях будет сканироваться сервисом от момента подозрения на новообразование и на протяжении всего лечения, или же до снятия онкологического диагноза. Для этого разработчики структурировали медицинские документы, проанализировали схемы маршрутизации пациентов между различными уровнями оказания медицинской помощи, опросили десятки врачей, от терапевтов до врачей-онкологов ведущих медицинских учреждений в Северо-западном федеральном округе. Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей позволит врачам и медучреждениям использовать собираемые данные и контролировать соблюдение сроков маршрутизации, а органам управления здравоохранением – получать прозрачную картину качества медицинской помощи в регионе.

Благодаря «Онкопаспорту» поддержка врачебных решений может осуществляться по шести наиболее распространенным онкологическим заболеваниям: рак молочной железы, рак желудка, рак ободочной кишки, рак легкого, меланома кожи, рак простаты. Такой сервис позволяет реализовать персонифицированное применение клинических рекомендаций при лечении онкологических заболеваний. Сейчас «Онкопаспорт» проходит апробацию в петербургских медицинских учреждениях, занимающихся диагностикой и лечением пациентов с онкологическими заболеваниями.

«Онкопаспорт» получает сведения о пациенте из региональной информационной системы, которая в Санкт-Петербурге работает на базе интеграционной платформы «N3.здравоохранение». Платформа позволяет связать воедино данные о здоровье из самых разных информационных систем: сведения о посещении пациентом государственных и частных клиник, результаты лабораторных и диагностических исследований, сведения о сопутствующих заболеваниях и аллергии, выданные пациенту направления и сроки их выполнения. Данные хранятся как в неструктурированном, так и в структурированном виде. Это значит, что возможно не только сформировать историю болезни, но и предоставить аналитические инструменты – отслеживать динамику лабораторных показателей, контролировать сроки оказания медицинской помощи, а также применять к данным алгоритмы искусственного интеллекта.

Разработка «Онкопаспорта пациента» ИТ-компаниями «Техлаб» и «Нетрика» проходит в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Сервис предназначен для оптимизации работы онкологических отделений медицинских организаций России.

Онкология остается одной из главных причин смертности в стране, сразу после сердечно-сосудистых заболеваний. По данным РБК, в 2017 г. 22,5% пациентов, у которых диагностировали рак, умерли в первый год после выявления болезни. Показатель постепенно снижается, но все еще остается критичным. Поэтому борьба с онкологическими заболеваниями – один из приоритетов национального проекта «Здравоохранение», который предусматривает снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 г. – на 15 случаев меньше, чем было зафиксировано в 2017 г.

Национальный проект «Здравоохранение» и, в частности, федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» предусматривают создание к 2024 г. централизованных сервисов, которые обеспечат преемственность медицинской помощи и маршрутизацию пациентов. По итогам реализации федеральных проектов, в том числе проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», должны быть проведены работы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации. В 85 субъектах Российской Федерации должны функционировать централизованные региональные системы, предназначенные для организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями.

«Создание электронного регистра для мониторинга больных раком пациентов мы начали в кабинетах петербургских врачей. Очень важно было при создании “Онкопаспорта” предложить полезный для медиков инструмент – тогда он должен помочь в решении задач федерального проекта. Мы переосмысливаем существующие электронные медицинские карты, не требуя ввода новых данных от врача. Регистр органично встраивается в текущую ИТ-инфраструктуру клиник, помогает врачам узнать, каким образом происходила диагностика и лечение злокачественного новообразования пациента, и собрать картину о заболевании на одной веб-странице. Причем без изучения кипы бумажных медицинских документов. После этого можно подсветить все ключевые события на маршруте пациента и предложить рекомендацию по дальнейшему лечению. Собранные данные формируют аналитику для органов управления здравоохранением. Таким образом, регион, использующий такой регистр, получает полноценный инструмент для управленческих решений в борьбе с онкологическими заболеваниями в субъекте», — сказал Александр Шаповалов, коммерческий директор «Техлаб».

«Федеральный проект по созданию единого цифрового контура в здравоохранении подразумевает создание целого ряда специализированных региональных информационных систем по таким профилям, как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, мониторинг беременных. Специализированные системы получают данные из множества источников: нозологических регистров, МИС государственных и частных клиник, лабораторных информационных систем, с диагностического оборудования. Поэтому необходимое условие для внедрения любого подобного решения – автоматизация базовых процессов здравоохранения: формирование интегрированной электронной медицинской карты, организация обмена данными лабораторных и инструментальных исследований, маршрутизация пациентов между лечебными учреждениями, идентификация пациентов, подключение к ЕГИСЗ частных клиник. “Онкопаспорт” — яркий пример того, как за счет правильно заложенной интеграционной основы можно в короткие сроки создать качественное решение для такой сложной области, как онкология», — отметил Денис Чумаков, руководитель направления «Здравоохранение» ГК «Нетрика».

Платформа «N3.здравоохранение» установлена в 16 регионах России и автоматизирует базовые процессы здравоохранения. Решение уже интегрировано с более чем 50 информационными системами, что позволит значительно ускорить разработку и внедрение специализированных решений для медицины.