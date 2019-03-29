Astra Linux внедрена в систему образования Республики Крым

Astra Linux, российский разработчик операционных систем, сообщил об успешном завершении внедрения ОС Astra Linux Special Edition в 353 учебных учреждениях Республики Крым в рамках проекта ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении). Проект спроектирован и реализован телекоммуникационной компанией «Миранда-медиа» совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым. Построенная сеть связывает общеобразовательные учреждения Крыма одновременно и с министерством образования республики, и Федеральным реестром сведений.

Региональный сегмент для подключения к ФИС ФРДО построен полностью на отечественном программном обеспечении: операционной системе Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск», защищенной сети ViPNet и ПО для работы c электронной подписью ViPNet CSP, а также с использованием антивируса Kaspersky для Linux.

«Уникальность проекта состоит в том, что для его реализации была использована российская операционная система. Одним из важных плюсов данной ОС является соответствие требованиям регулятора в сфере защиты информации и прямая совместимость с сертифицированными средствами защиты информации. То есть персональные данные учащихся, которые попадают в эту сеть, защищены на всех этапах прохождения информации. Сеть связывает общеобразовательные учреждения Крыма с Федеральным реестром сведений. Школы, к примеру, вносят данные, об аттестатах, и они попадают в систему ФИС ФРДО. Совместно с разработчиками программного обеспечения мы создали полностью автоматизированную, действительно защищенную сеть на отечественном ПО, которое обеспечивает безопасность и безотказную работу», – отметил начальник отдела по работе с корпоративными клиентами «Миранда-медиа» Денис Кирюханцев.

«В силу того, что Astra Linux Special Edition является мультиплатформенной операционной системой, в общеобразовательных организациях Республики Крым при помощи тонких клиентов было организовано порядка 400 типовых рабочих мест. Это, в свою очередь, обеспечило возможность выдать единый аттестат на всю систему в целом. Сложно переоценить значимость проекта, благодаря которому был совершен прорыв в вопросе импортозамещения в республике. Крым стал первым регионом России, где создали единую развернутую сеть документов об образовании и обучении на базе отечественного ПО», – отметил директор по продукту ГК Astra Linux Роман Мылицын.