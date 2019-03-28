Ростех передал ВКС шестой самолет-локатор А-50У

Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) и ТАНТК им. Г.М. Бериева (входит в ОАК) передали в эксплуатацию Воздушно-космическим силам России шестой модернизированный самолет-локатор А-50У. Воздушное судно дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У модернизировано в рамках реализации масштабной программы обновления парка самолетов ДРЛО, предусмотренной государственным оборонным заказом.

Самолет А-50У является новой модификацией самолета А-50. По сравнению с предшественником он может сопровождать большее количество целей и одновременно наводимых истребителей. Кроме того, он обладает повышенной дальностью обнаружения различных типов летательных аппаратов, в том числе и принципиально новых.

«Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения являются летающими радарами с функционалом командного пункта управления. От их технической оснащенности, производительности установленных радиоэлектронных систем и летных характеристик зависит скорость обнаружения и противодействия воздушным объектам потенциального противника, что подтверждено полученным боевым опытом. В настоящее время нашими предприятиями ведутся работы по модернизации седьмого самолета А-50 до уровня А-50У. Он будет передан заказчику в 2021 году», - сказал генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

На самолете произведена полная замена бортовой вычислительной системы. Новая электроника, обладающая большей производительностью и быстродействием, позволила нарастить возможности функционального программного обеспечения. Модернизации подвергнута система отображения обстановки на рабочих местах операторов – установлены новые ЖК-мониторы большой размерности и разрешения. Улучшение эргономики позволило повысить производительность работы тактического экипажа.

Значительно увеличена надежность и характеристики аппаратуры спутниковой связи – возросли показатели скорости, объема и качества информационного обмена.

Усовершенствован пилотажно-навигационный комплекс самолета. Увеличились дальность полета и время выполнения боевой задачи на заданном рубеже. Улучшены бытовые условия экипажа.

Применение в аппаратуре модернизированного радиотехнического комплекса «Шмель» современной элементной базы, прогрессивных методов монтажа и сборки, а также других новейших технологий позволило значительно улучшить массогабаритные характеристики комплекса и повысить его надежность.