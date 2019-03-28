«Росэлектроника» поставила новые системы связи для ВМФ

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») успешно завершил разработку и испытания новой модификации комплекса связи для корабельных и береговых автоматизированных систем управления. Комплексы разработаны в интересах ВМФ и уже переданы заказчику.

Новая четырехканальная модификация комплекса телекодовой связи Р-098-6К, разработанная КНИИТМУ (входит в «Росэлектронику»), предназначена для обмена конфиденциальной информацией в радиосетях, использующих перспективные средства радиосвязи. За счет применения запатентованного технического решения обеспечена принципиально новая для телекодовой связи возможность передачи больших массивов информации по низкоскоростным каналам радиосвязи.

Для подтверждения эффективности новых разработок на Черноморском флоте был проведен военно-технический эксперимент по надежному доведению информации целеуказания по каналам радиосвязи в сложной помеховой обстановке. В соответствии со сценарием эксперимента, размещенный на надводных кораблях и подводных лодках комплекс Р-098-6К задействовался в единой системе с комплексом телекодовой связи наземного и корабельного базирования Р-097Н и его версией воздушного базирования для противолодочного самолета Ил-38 – Р-097М. Эксперимент показал, что благодаря модернизации разработчикам удалось добиться значительного улучшения тактико-технических характеристик комплексов в части обеспечения надежности и безопасности автоматизированного обмена конфиденциальной оперативно-командной информацией в воздушных и наземных радиосетях телекодовой связи.

«Наши предприятия планомерно проводят адаптацию серийных образцов вооружения и военной техники к новым требованиям заказчиков и расширяют функциональные возможности поставляемых изделий. Проведенные в сложных условиях военно-технические эксперименты и испытания новых комплексов подтвердили возможность их широкого применения в перспективных системах связи и управления войсками. В составе аппаратуры используется только отечественная элементная база, что обеспечивает полную импортонезависимость», – сказали в «Росэлектронике».