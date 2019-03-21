«Ростелеком» присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных

Ассоциация участников рынка больших данных объявила о присоединении к организации «Ростелекома», крупнейшего в России провайдера цифровых услуг и решений. «Ростелеком» стал девятым членом Ассоциации наряду с «Яндексом», Mail.Ru Group, «Сбербанком», Газпромбанком, Тинькофф Банком, «МегаФоном», oneFactor и QIWI.

«Ростелеком» примет участие в подготовке стратегии развития рынка больших данных, формировании единых стандартов обогащения данных из различных источников, разработке кодекса этики использования больших данных и других активностях Ассоциации.

«Мы рады присоединению к Ассоциации крупнейшего российского оператора. Его экспертиза в сфере создания и поддержания государственных информационных систем, в том числе работа по проектам Госуслуги.ру и «Умный город», погружение в тематику IoT — смежной для области больших данных, станет существенным вкладом в реализацию целей и задач нашей организации», — сказала Анна Серебряникова, президент Ассоциации участников рынка больших данных.

«Рынок больших данных в России имеет огромный потенциал. Важно сформировать гибкие и прозрачные правила для развития технологий, продуктов и сервисов с их использованием, которые могут оказать значительное влияние на рост экономики страны. «Ростелеком» работает на рынке больших данных не первый год и готов делиться своими накопленными опытом и знаниями для выработки консолидированной позиции бизнеса, который представляет Ассоциация», — отметил Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома».