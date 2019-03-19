Legrand приняла участие в модернизации городской инфраструктуры Красноярска

Legrand, специалист по электрическим и информационным системам зданий, приняла участие в модернизации ключевых городских объектов Красноярска в рамках подготовки инфраструктуры города к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019. Решения Legrand были применены для реконструкции и строительства корпусов Красноярской краевой клинической больницы, а также здания железнодорожного вокзала.

Вокзал Красноярска является важнейшим транспортным узлом региона, включающим в себя необходимые для пассажиров помещения: залы ожидания, комнаты отдыха, пункты питания и детские комнаты. В рамках участия в подготовке к Универсиаде-2019 компания «Legrand Россия и СНГ» предложила комплексное решение для технического переоснащения вокзала Красноярска. Объект был оборудован источниками бесперебойного питания серии Archimod HE, которые благодаря архитектуре на основе однофазных силовых модулей обеспечивают электропитание систем жизнеобеспечения здания. Проект был реализован Legrand от этапа формирования технического решения до успешного проведения пусконаладочных работ.

Проект реконструкции Красноярской краевой клинической больницы включал в себя разработку решений по замене электротехнического оборудования объекта. В короткие сроки была осуществлена поставка и установка всех систем. Группа Legrand оснастила корпуса больницы источниками бесперебойного питания KEOR T мощностью от 15 кВА до 120 кВА. Основными преимуществами ИБП данной серии являются высокая функциональность, безопасность и простота установки. ИБП KEOR T обеспечивают защиту и качество электропитания для всех типов ИТ нагрузок, электроники, систем освещения и инженерного оборудования зданий. Также на объекте были установлены устройства компенсации реактивной мощности Legrand.