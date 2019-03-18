Разработка «Росэлектроники» ускорит работу серверных платформ в 10 раз

Концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех) объявил о разработке аппаратного ускорителя, способного увеличивать производительность сервера в 5-10 раз. Новое устройство позволит «на лету» модифицировать правила обработки сетевых данных и добавлять новые функции безопасности без замены оборудования.

Разработка ведется совместно с бойцами научной роты военного технополиса «Эра». Опытный образец будет создан в течение двух лет, после чего аппаратура пройдет тестирование и испытания.

Устройство будет поставляться в стандартном формате карты расширения PCI-Express, что позволит интегрировать его в слот стандартного сервера. Ускоритель универсален и сможет использоваться в любых вычислительных кластерах: серверных платформах ведомственных и корпоративных центров обработки данных, в серверах широкополосного удаленного доступа, устройствах трансляции сетевых адресов (NAT), брандмауэрах, системах углублённого анализа данных (DPI) и многих других областях.

Разработчики планируют сделать ускоритель реконфигурируемым, то есть с возможностью перепрошивки устройства под разные типы задач.

«Повышение производительности вычислительных кластеров за счет применения ускорителя экономически эффективнее, чем количественное увеличение серверных платформ, - рассказали в «Росэлектронике». – Это позволяет не только значительно снизить капитальные и операционные расходы на построение вычислительной и коммуникационной инфраструктуры ЦОД и сетей операторов связи, но и обеспечит максимально быстрое реагирование на изменение требований и появление новых сервисов. Мы видим большой потенциал у данной разработки, поскольку в свободной продаже аналогичных устройств не представлено».

Соглашение о сотрудничестве между концерном «Созвездие» и ФГАУ «Военный инновационный технополис «Эра» было заключено в августе 2018 года. Сотрудничество концерна и технополиса предполагает создание совместных проектов и объединенных лабораторий, выполнение прикладных и комплексных научных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обмен научно-технической информацией по перспективным инновационным разработкам, а также обеспечение лабораторий необходимым оборудованием. На базе технополиса проектные группы концерна уже ведут работы.