Пилотные регионы для системы образовательных цифровых сертификатов определят в апреле

В 2019 году в регионах стартует тестирование системы формирования национального кадрового потенциала. Модель тестирования утвердили на заседании рабочей группы «Кадры для цифровой экономики» при АНО «Цифровая экономика», которое прошло 12 марта на площадке организации.

На основании открытого конкурсного отбора уже в апреле будут определены субъекты РФ, где пройдет тестирование цифровых сервисов и технологий, позволяющих преодолеть разрывы между возможностями системы образования, потребностями работодателей и потенциалом развития каждого человека.

В трех регионах-победителях конкурса пилотный проект будет реализован за счет средств федерального бюджета, остальные участники конкурсного отбора в этом году смогут принять участие в апробации на основе собственных ресурсов с соблюдением общей методологии апробации.

Оператор тестирования, назначенный главой региона, должен будет до июня 2019 года выстроить в регионе модель цифрового взаимодействия образовательных организаций, органов исполнительной власти, операторов рынка труда и компаний – работодателей. Тестирование будет направлено на проверку различных моделей реализации персональных цифровых сертификатов, создания системы независимой оценки компетенций цифровой экономики, формирования цифрового профиля компетенций для каждого учащегося и выстраивания для него персональной траектории развития.

Цифровые сертификаты – возможность бесплатно пройти обучение - позволят привлечь к участию в пилотном проекте население регионов. По данным аналитического центра НАФИ и АНО "Цифровая экономика", 57% опрошенных уверены, что развитие IT-компетенций поможет им в трудоустройстве.

Пилотное тестирование системы цифровых сертификатов пройдет с апреля 2019 по июль 2020 г.

«Первые бесплатные сертификаты будут выданы уже в июне этого года. До конца 2019 года предполагается раздать 5 тысяч сертификатов – общая сумма персональных выплат составит 490 млн рублей. Еще 30 000 сертификатов будут выданы в 2020 году», - сказал координатор центра компетенций «Кадры для цифровой экономики» Олег Подольский.

Открытый конкурс по выбору региона для тестирования в рамках федерального проекта будет опубликован в апреле 2019 года на площадке центра компетенций.

Критериями конкурсного отбора центр компетенций «Кадры для цифровой экономики» обозначил: поддержку проекта главой региона; социально-экономические характеристики региона, в том числе уровень безработицы; инфраструктурную готовность и уровень развития информационных технологий в регионе; возможность создания регионального «консорциума» не менее, чем из 27 организаций, подтвердивших участие в пилотном проекте: образовательных учреждений всех уровней, центров занятости и рекрутинговых агентств, компаний крупного, среднего и малого бизнеса.

Результаты тестирования позволят выявить эффективные модели взаимодействия участников процесса для масштабирования на всей территории России.

«Сертификаты будут адресованы, в первую очередь, взрослым, заинтересованным в развитии своих цифровых компетенций. Использовать их можно будет на дополнительное профессиональное образование. Планируется, что концу 2024 года обучение с использованием цифровых сертификатов пройдёт 1 миллион российских граждан", - отметил директор по направлению "Кадры и образование" АНО "Цифровая экономика" Андрей Сельский.

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