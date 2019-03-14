Нацпроект «Цифровая экономика» запустил собственный сайт

Нацпроект «Цифровая экономика» первым из всех национальных проектов представил собственный сайт digital.ac.gov.ru.

Задачей портала, созданного под эгидой проектного офиса программы в лице Аналитического центра при правительстве, станет публикация официальной информации о нацпроекте, структуре его управления и мероприятиях по каждому из шести федеральных проектов, новостей и аналитических материалов по теме цифровой экономики в России и мире.

В настоящее время на сайте проекта размещены дополнительные материалы, такие как интерактивные карты кибератак в мире (совместно с Kaspersky Lab) и предоставления госуслуг в России (совместно с Минкомсвязи).

В дальнейшем на портале планируется запуск клиентских сервисов для компаний и граждан, а также интерактивные возможности взаимодействия с органами управления программой – например, для подачи заявок на поддержку проекта, сообщил руководитель проектного офиса Владимир Месропян.

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