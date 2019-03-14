«Форс» перевел реестр госуслуг Югры с Oracle на PostgreSQL

«Форс – центр разработки» объявил об успешном завершении проекта по миграции информационной системы реестра государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с СУБД Oracle на PostgreSQL.

Проект выполнялся в рамках программы импортозамещения. Региональный реестр госуслуг был разработан специалистами «Форс» более десяти лет назад на платформе Oracle (СУБД и APEX) и успешно развивался все это время. Однако, в ходе работ по импортозамещению проприетарного программного обеспечения, а также в связи с растущими ежегодными затратами на продление официальной технической поддержки вендора и рисками санкционных угроз, Департамент информационных технологий и цифрового развития Югры принял решение о переводе Реестра на платформу СПО.

Руководство Депинформтехнологий Югры решало задачи миграции последовательно. В 2017 г. был подготовлен проект плана модернизации реестра госуслуг, включающий перевод программной платформы на СПО и проведение ряда других мероприятий по импортозамещению. Были выработаны методические рекомендации по выбору оптимального варианта свободного ПО, составу необходимых работ и их пошаговой реализации.

Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Югры, отметил: «За годы нашего сотрудничества мы совместно выполнили целый комплекс проектов: от информационного обеспечения реализации окружной программы административной реформы до разработки Единой интеграционной системы Югры в рамках задач по цифровизации региона. Перевод реестра госуслуг на платформу PostgreSQL также стал продуманным, политически и экономически оправданным шагом. Подготовка проекта осуществлялась, исходя из того, что затраты на миграцию на СПО должны полностью окупаться за счет сокращения расходов на техническую поддержку программных продуктов Oracle. И эта задача нами решена».

Подготовка технических специалистов стала важным шагом на пути реализации проекта. В конце 2017 г. Учебный центр «Форс» провел в Ханты-Мансийске обучение по курсам администрирования на СУБД PostgreSQL, которые прослушали сотрудники окружных ОГВ, ОМСУ и подведомственных учреждений.

В первой половине 2018 г. «Форс» осуществил полную переработку программного кода реестра для СУБД PostgreSQL, а до конца прошлого года пошагово были выполнены работы по опытной эксплуатации новой версии системы, обучению администраторов и пользователей реестра (их более 1 тыс.) и, собственно, миграции всех данных на новую версию системы с последующим переводом ее в промышленную эксплуатацию.

Как отмечают в «Форс», несколько окружных информационных систем еще продолжают работать на проприетарных импортных программных продуктах, но Депинформтехнологий Югры уже разработаны поэтапные планы их перевода на платформу СПО. Эту работу планируется завершить до конца 2020 г.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n465271