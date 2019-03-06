Система «Цифровой алфавит» включена в Единый реестр российского ПО

Платформа для реализации сервисов обработки и управления данными «Цифровой алфавит» с успехом прошла проверку экспертного совета при Министерстве цифрового развития, связи и коммуникаций России и 26 февраля 2019 г. включена в Единый реестр российского программного обеспечения приказом Минкомсвязи РФ №63 от 22.02.2019 с присвоением № 5143. Об этом CNews сообщила пресс-служба компании «Витте консалтинг».

Платформа по управлению цифровыми активами, зарегистрированная в ФИПС Роспатента как «Цифровой алфавит», – собственная разработка команды «Витте консалтинг» (под этим брендом компания работает в структуре ГК «Айтеко» с 2014 г.).

«Цифровой алфавит» изначально создавался как система, предназначенная для организации управления данными как ключевым активом предприятий в рамках цифровой трансформации, в том числе одновременной работы с множеством источников и потребителей данных. Платформу отличает высокий вычислительный и коммуникационный потенциал с возможностью создания на ее базе отраслевых решений, реализации любых алгоритмов обработки данных и подключения дополнительных компонентов работы с ними: потоковых обработчиков, специализированных баз данных, инструментов аналитики и машинного обучения, а также внешних сервисов и приложений. Это позволяет обрабатывать данные различных типов и форматов и извлекать с их помощью необходимые знания.

Кроме этого, «Цифровой алфавит» служит платформой для построения событийно-ориентированных систем – одного из стратегических технологических трендов ближайших лет, по мнению аналитиков Gartner. Эффективность платформы, по заявлению разработчика, обусловлена тем, что все основные процессы и компоненты реализованы на основе математической модели параллельных вычислений, строящейся вокруг понятия актора.

Примеры собственных разработок, реализованных на базе «Цифрового алфавита», – решение в области промышленного интернета вещей CoIIoT и консолидированная система мониторинга сервисов «Космос». Высокая адаптивность, четко настраиваемая функциональность, устойчивость к нагрузкам и простое масштабирование делают эти платформенные решения инструментом, который может раскрыть весь потенциал больших данных для современного бизнеса, считают в «Витте консалтинг».

«Представляя "Цифровой алфавит", мы не утаиваем, что помимо собственных наработок в основе платформы лежат многие продукты хранения и обработки информации из стека Open Source – сложившейся цивилизованной практики для коммерческих компаний, производящих софт. Мы предлагаем собственные разработки, опыт и экспертизу наших специалистов и партнеров, реализующих проекты на базе "Цифрового алфавита", в комплексе, давая заказчикам эффективный инструмент и помогая им в адаптации под конкретные бизнес-задачи», – отметил Алексей Заславский, директор департамента компании «Витте консалтинг» (ГК «Айтеко»).

«Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» содержит сведения обо всем программном обеспечении, страной происхождения которого официально признана Российская Федерация. Реестр создан в 2016 г. в рамках реализации программы по импортозамещению с целью расширения использования ПО отечественных производителей и оказания его правообладателям господдержки. Добавляемые в Единый реестр программные продукты, которых на сегодня насчитывается уже около 5,3 тыс., получают одобрение со стороны экспертного совета для использования их без ограничений в федеральных органах государственной власти, госкомпаниях и учреждениях. Все чаще на реестр отечественного ПО для минимизации экономических и политических рисков в долгосрочной перспективе ориентируются и коммерческие организации. А для иностранных корпораций участие поставщика в Едином реестре служит дополнительной гарантией качества ПО российского партнера.

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