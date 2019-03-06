Huawei создала центр информационной безопасности и открытости в Брюсселе

Huawei создала центр информационной безопасности и открытости (Cyber Security Transparency Centre), который начинает свою работу в Брюсселе. На церемонии открытия присутствовали более 200 представителей регуляторов, операторов связи, бизнеса и СМИ, прошли выступления от имени руководства GSMA и организаторов Всемирного экономического форума.

«Доверие в области информационной безопасности – это ключевой вопрос в цифровую эпоху, – отметил Кэнь Ху (Ken Hu), заместитель председателя Huawei. – Оно должно опираться на факты, факты – поддаваться проверке, а проверка – основываться на единых стандартах. Мы считаем, что именно так выглядит эффективная модель доверительных отношений в цифровую эпоху».

Новые разработки в сфере All Cloud, интеллектуальной обработки данных и программно-определяемых решений ставят беспрецедентно сложную задачу в области информационной безопасности в рамках ИКТ-инфраструктуры. Отсутствие консенсуса и технических стандартов, проверочных систем и поддержки законодательной власти еще больше усложняют этот вопрос. Считается, что ответственность за обеспечение информационной безопасности несут все участники отрасли и общество в целом, поэтому эту проблему необходимо решать совместными усилиями.

Для этого компания Huawei открывает центр информационной безопасности и открытости в Брюсселе. Он призван стать платформой для общения и взаимодействия государственных ведомств, технических экспертов, отраслевых ассоциаций, где они смогут прийти к единому мнению по вопросам безопасности в цифровую эпоху.

Центр будет решать три основные задачи. Во-первых, в нем будут демонстрироваться комплексные разработки Huawei в области информационной безопасности, начиная со стратегий и цепочек поставок и заканчивая НИОКР, продуктами и решениями. Это позволит показать практические примеры обеспечения безопасности за счет продуктов и решений Huawei в сфере 5G, интернета вещей, облачных вычислений и др.

Во-вторых, центр упростит взаимодействие между компанией и основными заинтересованными сторонами, в результате будет проще выработать стратегии информационной безопасности и комплексные методики ее обеспечения. Huawei намерена работать с отраслевыми партнерами, содействуя разработке стандартов безопасности и механизмов проверки, чтобы упростить внедрение новых технологий.

В-третьих, центр будет играть роль платформы для тестирования и проверки безопасности продукции и предоставлять сопутствующие услуги клиентам Huawei.

Обеспечение информационной безопасности считается общей целью для всех заинтересованных сторон, в том числе поставщиков оборудования, операторов связи и регуляторов. Концепция компании в этой области – «Безопасность или ничего». Центры информационной безопасности и открытости позволят клиентам и независимым сторонним контролирующим организациям проводить объективное, достоверное и независимое тестирование и проверку безопасности в соответствии с общепризнанными стандартами и передовыми методиками. В этих центрах созданы специализированные тестовые среды, где клиенты и сторонние организации получают доступ к продукции, программному обеспечению, технической документации, тестовым инструментам и необходимой технической поддержке Huawei.

«Мы прекрасно понимаем беспокойство людей относительно информационной безопасности в цифровом мире. Я считаю, что решение этой проблемы начинается со взаимопонимания, и именно с этой целью мы открываем наш центр. Мы приглашаем регуляторов, стандартизирующие организации и клиентов использовать эту платформу, чтобы теснее сотрудничать в области стандартов, механизмов проверки и разработки новых технологий безопасности. Работая вместе, мы можем повысить эффективность систем безопасности на всем протяжении цепочки образования стоимости и помочь выстроить доверительные отношения», – сказал Кэнь Ху.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n463701