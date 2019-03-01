«Швабе» займется выпуском оборудования для фитнес-индустрии

«Швабе» (входит в шоскорпорацию Ростех) создала прибор для стимулирования кровообращения в области талии за счет принудительного усиления кровотока. Первые изделия, созданные в Вологде на предприятии холдинга, выйдут на российский рынок в 2019 году.

Устройство предназначено для использования в фитнес-клубах, оздоровительных центрах, а также в домашних условиях. В сочетании с упражнениями на беговой дорожке и других спортивных тренажерах оно способствует снижению массы и коррекции контуров тела. Новый прибор разработал и выпустил Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) Холдинга «Швабе».

Комплектация прибора включает блок с сенсорной панелью, который устанавливается рядом с тренажером, и пояс, состоящий из секций. Пояс фиксируется на талии и благодаря поочередной накачке секций стимулирует кровообращение в жировой ткани. Изделие работает через удобный интерфейс сенсорного экрана. Перед началом процедуры пользователь задает личные настройки, которые в процессе тренировки можно изменить. Рекомендуемая длительность использования не превышает 35-40 минут.

«В России ВОМЗ стал первым предприятием, которое освоило выпуск подобного изделия. Прибор является хорошей альтернативой зарубежным аналогам. Важно, что кроме решения основной задачи он оказывает благоприятное действие на состояние организма в целом и может использоваться в домашних условиях. Сейчас идет подготовка к серийному производству. На рынок продукт выйдет в этом году», – отметил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.