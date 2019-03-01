«Автоматика» представила навигационно-криптографический модуль тахографа

Концерн «Автоматика» госкомпании Ростех вышел на рынок навигационно-криптографических модулей тахографа. Предприятие внесено в базу ФБУ «Росавтотранс» как производитель навигационно-криптографических модулей тахографа с версией программного обеспечения v.2.10.

Устройство стало еще одним продуктом, реализуемым Концерном «Автоматика» в рамках стартовавшей в 2018 году программы диверсификации. По итогам 2019 года Концерн планирует занять до 25% рынка навигационно-криптографических модулей тахографа.

Программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство блок СКЗИ тахографа «Навигационно-криптографический модуль «НКМ-2.10» является компонентом тахографа, предназначенным для реализации криптографических алгоритмов, необходимых для вычисления квалифицированной электронной подписи, проведения процедур аутентификации и обеспечения защиты информации, обрабатываемой и хранимой в тахографе и подлежащей защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. Устройство представляет собой средство защиты информации класса КС3 и способно противостоять соответствующим информационным атакам.

С помощью НКМ 2.10 повышается безопасность и контроль трудовой дисциплины автотранспортных перевозок.

«Проводя диверсификацию производства, Концерн ориентируется на потребности рынка и активно развивает производство высокотехнологичных решений в области информационной безопасности. С 2019 года мы планируем реализацию навигационно-криптографических модулей тахографа в количестве не менее 100 тысяч экземпляров в год», - отметил генеральный директор концерна Владимир Кабанов.