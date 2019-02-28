ФГУП «Охрана» Росгвардии перешло на видеоконференции VideoMost

Spirit объявила о том, что ФГУП «Охрана» Росгвардии использует видеоконференции VideoMost для ежедневных коммуникаций между филиалами организации, расположенными в различных регионах РФ.

ФГУП «Охрана» Росгвардии имеет 81 филиал в субъектах Российской Федерации и обеспечивает безопасность жилых помещений, коммерческих объектов и государственных организаций. Так, например, в Москве среди охраняемых объектов – объекты Центробанка России, МИД России, Инновационного Центра «Сколково», телерадиокомплекса «Останкино», Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации, Арбитражного суда г. Москвы, Арбитражного суда Московского округа, Управления федеральной налоговой службы по г. Москве, префектур административных округов и др.

VideoMost – это единая коммуникационная система, которая позволяет организациям с разветвленной сетью филиалов, как ФГУП «Охрана» Росгвардии, использовать видеосвязь для ежедневных плановых и экстренных совещаний и принимать важные решения с участием всех ответственных лиц и экспертов.

Интеграция сервера VideoMost в инфраструктуру любых организаций происходит быстро и не требует дополнительных капитальных затрат на покупку дорогостоящего оборудования и выделенных интернет-каналов. Благодаря VideoMost, многопользовательские видеконференции доступны каждому сотруднику ФГУП «Охрана» Росгвардии как с ПК на своем рабочем месте, так и с мобильных устройств при выезде на охраняемый объект.

Программный сервер VideoMost и клиентские приложения для ПК и смартфонов обеспечивают доступ к видеоконференциям и инструментам для совместной работы для каждого сотрудника без дополнительных капитальных вложений в инфраструктуру. VideoMost поддерживает все популярные открытые протоколы и международные стандарты связи, включая H.323, H.239, SIP, BFCP, H.264, G.7xx, XMPP, WebRTC и другие, и обеспечивает совместимость с аппаратными системами видеоконференцсвязи, уже ранее установленными в организации (Cisco, Polycom, Avaya, Huawei и др., а также Microsoft Skype). VideoMost включает такие инструменты групповой работы как корпоративный мобильный мессенджер, совместная работа с документами, доска для рисования, проведение опросов и голосований и др.