Более 85 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета» в 2018 году

Организаторы проекта «Азбука интернета» «Ростелеком» и Пенсионный фонд РФ подвели итоги 2018 г.: 85 976 граждан России закончили курсы для пользователей старшего поколения по обучению работе на компьютере и в интернете. С момента старта программы в сентябре 2014 г. до конца 2016 г. участниками проекта стали 100 тыс. слушателей, в 2017 г. — еще 65 тыс.

Обучение ведется также на курсах, которые организуют филиалы «Ростелекома», региональные управления социальной защиты, региональные отделения Союза пенсионеров России, библиотеки, школы компьютерной грамотности и другие государственные и общественные организации.

В четвертом всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету — 2018», который проводится в рамках проекта «Азбука интернета», приняли участие 3 383 человека из 74 регионов РФ, что на 22,7% больше, чем в 2017 г. Девять участников конкурса достигли возраста 90+.

Работа над развитием совместного проекта «Ростелекома» и Пенсионного фонда России будет продолжена, новые учебные и методические материалы, видеозаписи семинаров для преподавателей будут размещаться на официальном сайте проекта.

Учебное пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках сотрудничества «Ростелекома» с Пенсионным фондом РФ. Соответствующее соглашение было подписано 22 января 2014 г. Цель сотрудничества — облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повышение качества жизни.

«Азбука интернета» пользуется популярностью благодаря продуманным и адаптированным для людей старшего возраста материалам. Стать участником программы может любой человек, у которого есть компьютер и доступ в интернет. Все учебные материалы размещены на сайте проекта. Курсы разделены на базовый и расширенный для более глубокого изучения темы. Здесь же представлены методические материалы и презентации для организации уроков по программе «Азбука интернета». Все материалы программы доступны для скачивания и постоянно обновляются и дополняются.