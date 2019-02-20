«Ростех» и «РТИ-микроэлектроника» создадут объединенную компанию в области микроэлектронной компонентной базы

«РТИ-микроэлектроника», входящая в группу РТИ, совместно с госкорпорацией «Ростех» «Росэлектроникой» (входит в «Ростех») заключили юридически обязывающее соглашение, предусматривающее создание объединенной компании в сфере микроэлектронной компонентной базы (МЭКБ).

Стороны внесут в объединенную компанию совокупно контрольные доли в 19 предприятиях в области разработки, производства и дизайн-центров МЭКБ.

Ожидается, что сделка по передаче активов в объединенную компанию завершится до конца первого квартала 2019 г. Закрытие сделки будет зависеть от выполнения ряда отлагательных условий, в том числе согласования регулирующими органами Российской Федерации.

«РТИ-Микроэлектроника» будет принадлежать в объединенной компании 50% + 1 акция, а госкорпорации «Ростех» и холдингу «Росэлектроника» совокупно – 50% - 1 акция.

Госкорпорация «Ростех» – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель «Ростеха» входят такие известные бренды, как «Автоваз», КАМАЗ, концерн «Калашников», «Вертолеты России», «Уралвагонзавод» и т. д. Консолидированная выручка «Ростеха» в 2017 г. достигла 1, 589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль – 121 млрд руб., EBITDA – 305 млрд руб. Согласно стратегии «Ростеха», основной задачей корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач «Ростеха» является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.

