Сервис «Мосробот.бизнесу» поможет автоматизировать закупку лекарств для медучреждений Москвы

Столичный сервис оповещений «Мосробот.бизнесу» запускает пилот проекта, цель которого — автоматизировать сбор и анализ предложений от потенциальных поставщиков медицинских препаратов и определение конкурентных цен на их закупку для медучреждений мегаполиса. Об этом CNews сообщил Департамент информационных технологий Москвы.

В период пилота около 300 компаний, ранее поставлявших медпрепараты, будут получать приглашения по электронной почте со ссылками на онлайн-формы для сбора коммерческих предложений. Сервис будет сопоставлять код из Классификатора госзаказа (КПГЗ) нового запроса от ведомства и коды, по которым поставщик ранее поставлял продукцию, а также использовать Единый справочник лекарственных препаратов (ЕСЛП). Таким образом будут направлены только релевантные запросы. По итогам пилота список получателей будет расширен за счет компаний, ранее не сотрудничавших с городом.

Пилот запущен в рамках дорожной карты по информационному сопровождению проведения заявочной и закупочной кампаний на лекарственные препараты, медицинские изделия и медицинское оборудование медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы на 2018 и 2019 гг., а также контроля товародвижения (исполнения Государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий). Предполагается интеграция с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) и Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ). Проект реализуется при участии Департамента по экономической политике и развитию города Москвы и Департамента здравоохранения города Москва.