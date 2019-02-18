Республика Дагестан и «Ред Софт» будут продвигать отечественное ПО

Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций республики Дагестан и «Ред Софт» 15 февраля 2019 года на полях инвестиционного форума в Сочи подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны объявили о своих намерениях продвигать отечественное ПО на российском рынке, при этом импортозамещение программного обеспечения в органах государственной власти Республики Дагестан станет главным направлением совместной работы. Соглашение также предусматривает проведение компанией «Ред Софт» сопутствующих мероприятий в целях эффективного внедрения отечественного ПО в регионе.

«Ред Софт» имеет более чем 15-летний опыт реализации проектов в области хранения и управления данными на основе собственного импортонезависимого технологического стека продуктов, включая операционную систему РЕД ОС и СУБД Ред База Данных.

«В настоящее время в Реестре отечественного программного обеспечения внесено более 5000 программных продуктов. Это российские компании, разрабатывающие российское программное обеспечение. Реализация мероприятий по осуществлению перехода органов государственной власти республики на использование отечественного программного обеспечения послужит толчком для развития молодых специалистов и организаций малого и среднего предпринимательства республики. Совместное сотрудничество с компанией «Ред Софт» даст огромный опыт в области эффективного внедрения отечественного программного обеспечения», - отметил министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан Сергей Снегирев.

«Подписание меморандума о сотрудничестве с Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан - важная веха в развитии нашей компании. Работа по намеченным направлениям позволит нам не только делиться компетенциями в сфере перехода на российское программное обеспечение в регионах, но и накопить ценный опыт внедрения наших продуктов в органах государственной власти. Благодарим Министерство связи Республики Дагестан в лице министра Снегирева Сергея Владимировича, а также Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан за доверие. Планируем и дальше работать с регионами на высоком уровне», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».