«Ростелеком» создаст в Сочи систему «умного города»

«Ростелеком» заключил соглашение с администрацией Сочи о создании системы «умного города». Соответствующий документ был подписан директором Краснодарского филиала компании Сергеем Поляковым и мэром города Анатолием Пахомовым. Стороны договорились о совместном инновационном развитии муниципалитета, разработке и внедрении цифровых сервисов, в том числе технологий промышленного интернета, и их интеграции в единую электронную платформу. Цель цифровой трансформации Сочи — достижение эффективного управления и повышении качества жизни горожан.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала «Ростелекома, отметил»: «В активе нашей компании целый комплекс умных решений, которые постоянно совершенствуются. Например, в крае мы уже реализуем энергосервисные контракты, которые позволяют экономить миллионы киловатт-часов электроэнергии, а сэкономленные на этом средства направлять на другие муниципальные нужды. Мы также делаем акцент на развитии "Системы 112", внедрении различных умных решений в городских зонах отдыха, общественных местах и установке интеллектуальных систем безопасности в жилых домах. Все эти сервисы составляют единую цифровую платформу умного города, которая позволит управлять инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, следить за ситуацией в режиме реального времени, анализировать и архивировать полученные данные».

Анатолий Пахомов, глава Сочи, сказал: «В Сочи уже несколько лет внедряются современные технологии в самых разных сферах — это и образование, и здравоохранение, и туризм, и самое важное, обеспечение безопасности. Прогресс не стоит на месте, город развивается, и в цифровом плане в том числе. Для нас подписание соглашений с компаниями, предлагающими высокотехнологичные решения городских вопросов от социальных до коммунально-бытовых — приоритетное направление. Потому что сделать Сочи комфортнее и удобнее для жизни горожан и гостей — принципиально важная для нас задача».

Работа по созданию «умных городов» проводится в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ. «Ростелеком» как партнер государства, бизнеса и населения выступает одним из ключевых исполнителей задачи по созданию банка решений умного города с единой цифровой платформой более, чем в 50 пилотных городах. Считается, что это позволит существенно повысить инвестиционную привлекательность городов и оптимизировать управление муниципальными ресурсами, а также превратить их в центры притяжения квалифицированных кадров.