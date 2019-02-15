«ЭР-Телеком Холдинг» внедрит промышленный интернет вещей в Бурятии

Глава Республики Бурятия Александр Цыденов и президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев в ходе Российского Инвестиционного Форума 2019 в Сочи подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры цифровой экономики и комфортной безопасной городской среды на территории республики.

«ЭР-Телеком Холдинг» планирует масштабное строительство точек Wi-Fi-доступа в общественных местах на территории Республики Бурятия, запуск проекта «Оптика до дома» в частном секторе Улан-Уде и других населенных пунктах. В проекте используется технология FTTB, которая обеспечивает высокую скорость доступа до 100 Мбит/сек, не требует наличия стационарного телефона и дополнительного оборудования. Помимо этого, предполагается развернуть сеть базовых станций стандарта LoRaWAN для внедрения сервисов на основе промышленного интернета вещей (IIoT), включая пилотный проект «Умный свет». Данная технология позволяет обеспечить удаленный контроль и управление в автоматизированном режиме, без участия человека.

«Одна из целей нашей компании – борьба с цифровым неравенством. Задача – обеспечить равный доступ к современным технологиям всех жителей нашей страны. Сегодняшние договоренности с Главой Республики демонстрируют совместную заинтересованность в достижении этой цели. Уверен, что результат будет достигнут и скажется на качестве жизни простых людей», - отметил Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил высокую перспективу реализации данных проектов на территории республики: «Сегодня цифровая инфраструктура становится доступнее, как по затратам, так и по техническим возможностям внедрения. Наша задача максимально использовать современные технологии, они влияют на эффективность рабочих процессов, снижение издержек и в целом повышают качество жизни».