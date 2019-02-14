«Ростелеком» поможет Кировской области с региональным проектом «Умный город»

Президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский, губернатор Кировской области Игорь Васильев и глава администрации города Кирова Илья Шульгин в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о взаимодействии в реализации регионального проекта «Умный город».

Сотрудничество органов власти и оператора будет направлено на формирование комфортной, безопасной и энергоэффективной городской среды. Стороны оценят уровень информатизации в Кирове и области и выработают подходы к цифровой трансформации региона. Приоритетными направлениями в совместной работе станут развитие цифровых платформ для предоставления государственных и муниципальных услуг и систем для управления городскими ресурсами.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев отметил: «"Умный город" станет драйвером развития для Кирова и региона в целом. Реализация проекта – это в первую очередь забота о безопасности каждого кировчанина, формирование комфортной и энергоэффективной городской среды. Цифровизация городского хозяйства направлена на повышение эффективности управления инфраструктурой за счет внедрения современных цифровых и инженерных решений. У нас уже разработан паспорт проекта «Умный город», в котором обозначены конкретные мероприятия и конечные цели, которые необходимо достичь к 2024 году. Он успешно прошел проверку в Минстрое России».

Глава администрации города Кирова Илья Шульгин сказал: «Реализация проекта «Умный город» станет для Кирова колоссальным продвижением в модернизации системы управления городским хозяйством, в создании безопасных и комфортных условий для кировчан. Речь идет о широком внедрении современных цифровых и инженерных решений в инфраструктуре муниципалитета, в сфере ЖКХ. И первый шаг в реализации проекта «Умный город» Киров уже сделал – в прошлом году мы заключили с «Ростелекомом» самый масштабный в России энергосервисный контракт. А энергоэффективность, умное освещение, которое получит Киров по итогам контракта, – один из ключевых элементов концепции «Умный город». В дальнейшем на базе автоматизированной системы управления наружным освещением в Кирове будет создаваться единая муниципальная сеть для дистанционного управления и оперативного реагирования в сферах ЖКХ, транспорта, безопасности. Это и возможность диспетчеризации и учета целого набора данных в удаленном режиме, и возможность установки «тревожных кнопок» на каждой опоре освещения, и возможность контроля за работой техники на улично-дорожной сети города».

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил: «Умный город» – это не только цифровые технологии, которые, безусловно, обеспечивают новый качественный уровень жизни. Прежде всего, это удобный и безопасный город, в котором комфортно каждому горожанину. Наш опыт и практика реализации аналогичных проектов в других регионах позволят создать и внедрить оптимальные для потребностей Кировской области инновационные решения».

Соглашение станет очередным этапом сотрудничества компании и региона. Для правительства Кировской области «Ростелеком» создал систему единого электронного документооборота. В регионе заработала Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и Центр обработки вызовов. Идет активное взаимодействие в реализации федеральных проектов. В 2018 году «Ростелеком» проложил в Кировской области 457 км линий волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для подключения к интернету малых населенных пунктов по программе устранения цифрового неравенства, а также 381 км ВОЛС для 97 лечебно-профилактических учреждений.