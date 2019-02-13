«Швабе» внедрит в регионах комплексы диагностики рака

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «МедИнвестГрупп», управляющей ведущей в России сетью онкорадиологических центров «ПЭТ-Технолоджи». Стороны займутся совместной работой направленной на повышение доступности ранней онкодиагностики.

Документ подписали заместитель генерального директора «Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин и президент группы компаний «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов.

Взаимодействие направлено на внедрение в систему здравоохранения России мобильных ПЭТ/КТ-комплексов и модульных циклотронов. Они позволят выявлять злокачественные образования на ранних этапах и, как следствие, повысить выживаемость населения с онкозаболеваниями. Проект отвечает задачам, поставленным Министерством здравоохранения РФ в рамках программы Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями.

«Согласно статистике, онкология – вторая причина смертности в мире. Для того чтобы предотвратить рост онкобольных, необходима своевременная диагностика, и одна из актуальных задач здесь – увеличение технической базы. Например, в России сегодня на один миллион человек один ПЭТ/КТ. В действительности этого недостаточно. Со своей стороны мы готовы приложить максимум усилий в вопросе обеспечения населения диагностическим оборудованием, и с новыми партнерами эта работа станет более результативной», – отметил Иван Ожгихин.

«МедИнвестГрупп» имеет положительный опыт реализации комплексных медицинских проектов, включая создание инновационных стационарных центров ядерной медицины в российских городах. Это центры, специализирующиеся на производстве радиофармпрепарата (РФП), диагностике онкологических заболеваний с помощью современных ПЭТ/КТ-методов, лечении и последующей реабилитации пациентов.

«Сотрудничество компаний нацелено на предоставление пациентам помощи по лечению онкологических заболеваний не только в федеральных центрах, но и в малых населенных пунктах. Доступность и качество лечения – одна из основных задач, стоящих перед нами на сегодняшний день», – сказал президент группы компаний «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов.

В рамках взаимодействия планируется обеспечить оперативный доступ малых населенных пунктов к своевременной медицинской помощи посредством интеграции в регионы мобильных ПЭТ/КТ-центров и перемещаемых циклотронов в модульном исполнении. Их производителем и разработчиком является «Швабе».

Уже сегодня при участии Холдинга в Приморском крае реализуется проект по созданию типового центра протонной терапии с годовой пропускной способностью более одной тысячи пациентов. Первых посетителей центр сможет принять в 2023 году. Подобные проекты также реализуются в Новосибирске и Москве. Кроме того, «Швабе» занимается созданием передвижных диагностических комплексов МРТ и КТ, модульных фельдшерско-акушерских пунктов и комплексов радиационной терапии.