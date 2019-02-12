Softline и «Ростелеком» внедрили «умные каски» на «цифровом полигоне»

Softline и «Ростелеком» сообщили о внедрении системы позиционирования «Умные каски» в «Хиагда» (входит в контур управления Уранового холдинга АРМЗ/Горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом»). Решение позволяет удаленно контролировать соблюдение правил техники безопасности на производстве и наблюдать за передвижением и состоянием сотрудников во время работы. Это важный шаг на пути к нулевому травматизму в синергии с цифровизацией бизнес-процессов атомной отрасли.

«Умные каски» успешно протестированы на «Умном полигоне» по добыче урана, созданном на Источном месторождении в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия. Проект является элементом единой цифровой стратегии госкорпорации «Росатом» и входит в пакет цифровых продуктов госкорпорации. Система позиционирования позволяет удаленно контролировать соблюдение правил техники безопасности на производстве и наблюдать за передвижением и состоянием сотрудников во время работы. Проект реализуется совместно с департаментом информационных технологий госкорпорации «Росатом», «Ростелекомом» и Softline.

«Мы создаем единую цифровую платформу жизненного цикла разведки и добычи твердых полезных ископаемых. В настоящий момент находимся на первом этапе – на Источном месторождении внедрена инновационная интеллектуальная технология управления разработкой месторождений урана методом скважинного подземного выщелачивания. Программные комплексы помогают предприятию достоверно оценивать горно-геологическую обстановку отрабатываемых участков месторождений, моделировать варианты отработки, проводить точный анализ выполненных работ, оперативно принимать решения при анализе и прогнозе освоения месторождения, геологическом моделировании и планировании. Внедрение "Умных касок" – небольшой, но очень важный этап создания цифровой платформы, который должен быть реализован в самом начале», – сказал директор по ИТ АРМЗ Вячеслав Галактионов.

«Умные каски» с модулем позиционирования на базе GPS-трекеров, разработанные Softline, повышают уровень физической безопасности сотрудников на производстве: они способны фиксировать наличие средства индивидуальной защиты на голове, передавать сигнал диспетчеру в случае падения сотрудника или получения удара, предупреждать об опасных «красных зонах», а также позволяют контролировать их местонахождение внутри помещений и на открытом пространстве. Программное обеспечение фиксирует факты выхода из рабочей зоны и передает информацию в диспетчерскую, в дальнейшем система способна проанализировать все статистические данные о времени активной работы каждого из сотрудников за определенный период.

Работников уранодобывающего предприятия также планируется обеспечить браслетами с встроенными датчиками пульса, температуры тела. В случае необходимости такой браслет может передать тревожный сигнал в диспетчерскую при отсутствии других средств связи.

«Внедрение "Умных касок" – важный шаг к обеспечению "нулевого травматизма" в соответствии с ключевым приоритетом госкорпорации "Росатом" – безопасностью. В основе технологического решения лежат современные цифровые разработки, а сам проект является элементом единой цифровой стратегии госкорпорации "Росатом" – отметил Евгений Абакумов, директор департамента информационных технологий ГК «Росатом».

«Мы рассчитываем, что данная разработка позволит нам свести к минимуму факты нарушения трудовой дисциплины и повысить эффективность работы сотрудников», – отметил начальник отдела информационных технологий «Хиагда» Роман Нарышкин.

«Создание "Умной каски" начиналось с "чистого листа": на старте у нас была обычная каска и потребности в обеспечении безопасности, такие как наличие тревожной кнопки и геопозиционирование. "Ростелеком", как главный поставщик услуг связи для «Хиагда», разработал решение, которое позволило контролировать местонахождение персонала, работающих на руднике как внутри помещений, так и на открытом пространстве. В результате получилось решение умная каска», – сказал директор Бурятского филиала «Ростелекома» Андрей Здаров.

«Программно-аппаратный комплекс "Умная каска" мы разрабатывали в соответствии с пожеланиями "Хиагда". Оно учитывает особенности работы в сложных климатических условиях и удаленности от крупных населенных пунктов. В настоящий момент на предприятии успешно завершена опытная эксплуатация», – сказал эксперт в области решений по промышленному интернету вещей (Internet of Things) группы компаний Softline Сергей Монин.

Планируется, что весной 2019 г. «Умные каски» и браслеты будут у каждого сотрудника «Хиагда», а в ближайшем будущем – на других предприятиях Уранового холдинга.