«Ростелеком» модернизировал столичную систему видеонаблюдения

«Ростелеком» завершил первый этап работ по модернизации столичной системы видеонаблюдения, созданной в рамках программы правительства Москвы «Информационный город». По проекту в 2011-2016 гг. были установлены более 46 тыс. камер подъездного видеонаблюдения (ПВН), более 10 тыс. – дворового (ДВН) и 423 камеры в местах массового скопления людей (ММС). В январе 2019 г. цифровой провайдер завершил работы по замене камер ПВН устаревшей модели на камеры высокой четкости. В ходе второго этапа уже начаты работы по установке во дворах дополнительных камер с круговым обзором (360 градусов), а также камер с фиксированным обзором на въезды и выезды.

С 2012 г. «Ростелеком» обеспечивает функционирование системы по сервисной модели: город оплачивает только услуги передачи видеоизображения, а приобретение камер, монтаж, настройка и последующая эксплуатация оборудования лежит на плечах цифрового провайдера. Сигнал со всех камер по каналам связи оператора поступает в Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы (ЕЦХД ДИТ Москвы). В свою очередь ЕЦХД выполняет функции единого центра хранения данных, а также портала доступа к видеокамерам и архивам данных для пользователей системы видеонаблюдения.

Александр Абрамков, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома», отметил: «IP-камеры передают цифровое изображение высокого качества, что делает возможным относительно достоверный анализ видеоконтента по многим параметрам. Систему можно настроить на автоматическое реагирование в ситуациях, требующих внимания человека. «Ростелеком» обеспечивает безопасную передачу и централизованное хранение контента в ЕЦХД в течение 5 суток. Доступ к данным имеют сотрудники городских ведомств и МВД».

«Ростелеком» накопил богатый опыт по организации систем видеонаблюдения по всей стране в рамках концепции «Безопасный город». В Центральной России камеры фиксации правонарушений уже установлены в Туле, Липецке, Курске и других городах. Эти решения реализованы на базе стандартной услуги «Видеонаблюдение» для бизнес-сегмента. Сервис предоставляет возможность настроить как внутреннее, так и внешнее наблюдение, обеспечить работу с собранным контентом, обеспечивает безопасную передачу и хранение видеоданных.