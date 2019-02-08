«Росэлектроника» обеспечит техобслуживание всех инспекционно-досмотровых комплексов российской таможни

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» заключил государственные контракты на техническое обслуживание всех стационарных и мобильных инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК), размещенных в пунктах пропуска через государственную границу России.

По условиям контрактов «Росэлектроника» до 2020 г. будет осуществлять ежемесячное, ежеквартальное, полугодовое и годовое техническое обслуживание 55 мобильных и 17 стационарных ИДК Федеральной таможенной службы. Кроме того, специалисты компании будут отвечать за ремонт основных систем стационарных ИДК, таких как излучатели, системы распознавания материалов, а также гидравлическое, механическое и пневматическое оборудование.

«Ежегодно инспекционно-досмотровые комплексы проводят более 650 тыс. сканирований транспортных средств. Как разработчик и производитель первых российских ИДК, "Росэлектроника" обладает уникальной экспертизой в данной сфере. – отметил руководитель проекта по ИДК холдинга «Росэлектроника» Константин Фурсиков. – В рамках контрактов мы будем осуществлять полное техническое обслуживание всех инспекционно-досмотровых комплексов ФТС, в том числе и иностранного производства».

ИДК позволяет осуществлять досмотр без вскрытия контейнеров, что значительно ускоряет оформление товаров и транспортных средств. Технология сканирования позволяет оператору комплекса получать полное понимание о грузе транспортного средства.

Чаще других товаров водители транспортных средств пытаются незаконно провезти через таможенные пункты пропуска алкогольную продукцию, табачные изделия, медицинские препараты и автомобильные запчасти. Зачастую перевозчики прячут товар внутри контейнера или самого транспортного средства, не указывая его в товаросопроводительных документах. К примеру, с помощью ИДК были зафиксированы попытки провезти 47 кг черной икры в топливном баке дорогого легкового автомобиля и 858 кг гашиша, замурованного в стрелу экскаватора. Также благодаря использованию инспекционно-досмотровых комплексов, были пресечены перевозки пластида, оружия и боеприпасов, валютных ценностей, изделий из драгоценных металлов и горюче-смазочных материалов.