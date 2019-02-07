X-com внедрил интерактивные образовательные технологии в учебное заведение МЧС России
Х-сom, российский системный интегратор, завершил проект оснащения компьютерным и периферийным оборудованием, а также системами интерактивного обучения аудиторий Пожарно-спасательного колледжа «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей».
Для повышения качества подготовки учащихся и соответствия современным стандартам образования учреждению потребовалось компьютеризировать учебные аудитории и оснастить их мультимедийным оборудованием. Подрядчик на выполнение работ был определен на основании открытого тендера. Наряду с ценовым предложением, заказчик оценивал опыт кандидатов в реализации проектов для государственных учебных заведений среднего и высшего образования. Победителем конкурса была признана компания X-com, предложившая наиболее квалификационно-обоснованные условия поставки оборудования и выполнения работ.
Проектная команда X-com проанализировала аудиовизуальные материалы, применяемые в учебном процессе, изучила действующую в колледже ИТ-инфраструктуру, включая программно-аппаратные средства и клиентское оборудование, а также требования заказчика к оснащению учебных аудиторий и рабочих мест преподавателей. В результате выработан набор рекомендаций и составлены технические спецификации, включающие типизацию оборудования для каждой учебной аудитории.
В соответствии с полученными данными был выполнен подбор и поставка оборудования, а также его интеграция в инфраструктуру учебного заведения. В рамках проекта аудитории колледжа оснащены компьютерамиX-com, произведенными в соответствии с требованиями заказчика. Визуализация учебных материалов обеспечивается интерактивными досками Smart Technologies и проекционное оборудование Infocus. Для работы с учебными материалами на бумажных носителях в состав решения включены МФУ Sharp и принтеры Canon.