Карьерный VR-навигатор Ростеха поможет школьникам выбрать профессию

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех представил интерактивный карьерный навигатор: программный комплекс, который поможет школьникам определить свою карьерную траекторию. Презентация навигатора состоялась на выставке «Цифровая образовательная среда», которая проходит в эти дни на ВДНХ. Мероприятие организовано госкорпорацией Ростех совместно с Группой компаний «Просвещение».

Интерактивный карьерный навигатор «Росэлектроники» позволяет пройти профориентационный тест с использованием VR-технологий, по итогам которого программа выдает школьнику список наиболее подходящих ему профессий и компаний, где востребованы специалисты этого профиля. С помощью дополненной реальности школьник может совершить виртуальную экскурсию на предприятие – увидеть производственные цеха, реальные рабочие процессы и оценить условия труда. Сервис видеоконференцсвязи дает возможность в режиме реального времени связаться со специалистами выбранных предприятий и напрямую задать интересующие вопросы.

Специально разработанное программное обеспечение формирует персональную карьерную траекторию ученика от школы до предприятия: выдает список вузов, которые готовят специалистов по выбранной специальности, перечень экзаменов, необходимых для поступления, информацию о проходных баллах по ЕГЭ за последние годы.

«Успешная подготовка кадров для промышленности начинается с правильной профориентационной работы в школе. Мы стремимся предоставить школьникам максимум информации о востребованных профессиях, о наших предприятиях и карьерных возможностях. При разработке нашего карьерного навигатора мы постарались расширить горизонт планирования карьеры для школьников. Мы решили дать возможность ученику сначала заглянуть на предприятия, а уже потом выбирать вуз для поступления. Это позволит значительно увеличить процент выпускников, трудоустраиваемых по специальности, так как они будут четко представлять свое место работы и тонкости профессии», - отметила заместитель генерального директора по организационному развитию холдинга «Росэлектроника» Наталья Транковская.

Выставка-форум современных технологий и решений для школьного и профессионального образования «Цифровая образовательная среда» проходит 7-8 февраля в павильоне «Космос» на ВДНХ. Мероприятие проходит при поддержке Госкорпорации Ростех и Группы компаний «Просвещение» в интересах реализации приоритетного национального проекта «Образование». В экспозиции будут представлены высокотехнологичные интегрированные решения Госкорпорации Ростех для повышения качества и доступности общего образования в школах России: цифровые технологии для персонализации обучения, роста мотивации школьников и мониторинга их успеваемости.