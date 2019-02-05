На портале госуслуг доступны сведения о месте хранения кредитной истории

Узнать список бюро кредитных историй (БКИ) можно на портале госуслуг, при этом неограниченное количество раз. Используя подтвержденную учетную запись, нужно авторизоваться на портале и выбрать сервис «Сведения о бюро кредитных историй».

Данные паспорта и СНИЛС при создании заявления заполнятся автоматически, а список БКИ придет в личный кабинет. В этих бюро можно два раза в год бесплатно запрашивать свою кредитную историю, однако уже не через портал, а напрямую.

Возможность получения списка БКИ доступна на портале с начала ноября 2018 г. За три месяца ее работы поступило всего более 187 тыс. запросов. Однако наиболее востребованной услуга оказалась после вступления в силу законодательных нововведений — за первые четыре дня было подано более 111 тыс. заявлений. Рекордное количество обращений зафиксировано 31 января — почти 43 тыс.

31 января 2019 г. вступили в силу изменения закона «О кредитных историях». Теперь сведения об операциях с кредитами можно получить бесплатно не один, а два раза в год, причем в каждом БКИ, где хранится информация о займах, погашениях и проверках конкретного человека.

Совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций за эксплуатацию и развитие инфраструктуры электронного правительства отвечает «Ростелеком» в рамках реализации государственной программы «Информационное общество (2017-2030 гг.)» и в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017. Технологическим партнером проекта выступает «РТ лабс».