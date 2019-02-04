«Почта России» автоматизировала региональные сортировочные узлы с помощью АИС «Сорт-мастер»

«Почта России» объявила о завершении внедрения автоматизированной информационной системы «Сорт-мастер» более чем на 1,05 тыс. региональных сортировочных узлах, а также на Московском и Санкт-Петербургском автоматизированных сортировочных центрах.

Программа «Сорт-мастер», разработанная «Почтой России» на базе отечественного ПО, основывается на минимизации ручных действий. Внедрение новой системы позволяет региональным сортировочным узлам обмениваться информацией обо всех почтовых отправлениях в онлайн режиме.

Внедрение новой системы позволит значительно сократить процесс обработки почтовых отправлений. За счет цифровизации процессов сортировка почты для операторов значительно упрощена. При помощи мобильных терминалов система дает подсказки по обработке отправлений. Все сопроводительные документы оформляются автоматически.

Сверка и корректировка информации происходит автоматически и не требует вмешательства сотрудников почты. При задержке в прохождении отправлений и емкостей через сортировочный узел программа «Сорт-мастер» позволяет выявить этап, на котором произошло замедление, и оперативно устранить его причину.

«Основная задача, которая стояла перед нами, – автоматизировать документооборот при работе с почтовыми отправлениями в сортировочных центрах. Раньше они формировались вручную, и это занимало значительное время. С внедрением нового программного продукта, все сопроводительные документы в сортировочных участках заполняются автоматически, а процесс обработки почтовых отправлений фиксируется на общем сервере», – отметил заместитель генерального директора «Почты России» по логистике Игорь Чебунин.

В настоящий момент одна из основных задач «Почты России» – создать высокотехнологичные логистические центры по всей стране, чтобы получателю были гарантированы оптимальные сроки доставки его заказа. Целью преобразований является создание единой экосистемы цифровой логистики для обеспечения роста цифровой экономики.