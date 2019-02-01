Сквозные цифровые технологии получат дорожные карты и финансирование

Наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика» рекомендовал обеспечивать финансирование федерального проекта «Цифровые технологии» в соответствии с дорожными картами развития сквозных цифровых технологий после их утверждения. Об этом было объявлено на заседании, которое прошло 28 января под председательством помощника Президента Российской Федерации Андрея Белоусова.

Согласно федеральному проекту «Цифровые технологии», в течение 2019 года предусмотрена разработка не менее 9 дорожных карт по сквозным технологиям. К разработке дорожных карт на конкурсной основе будут привлечены специальные операторы. В работе подтвердили участие эксперты ведущих высокотехнологичных компаний: Сбербанк, Mail.ru Group, «Мегафон», «1С», «Яндекс», «Почта России», МТС, «Рамблер», «Вымпелком», Ростех, Росатом, при содействии которых будут определены наиболее актуальные потребности цифровой экономики.

Разработку дорожных карт, на основе которых предполагается осуществлять финансирование, планируется завершить до июня 2019 года, начать их реализацию – после необходимых согласовательных процедур и утверждения – в III квартале 2019 года. В зависимости от готовности отдельных дорожных карт сроки их утверждения и запуска могут быть сокращены.

Финансирование проектов, соответствующих дорожным картам сквозных цифровых технологий, планируется осуществлять преимущественно на конкурсной основе. На эти цели в 2019 году запланировано направить более 20 млрд рублей, распределив их по различным направлениям и инструментам. Предложения по конкретным механизмам приоритетной поддержки проектов развития сквозных цифровых технологий подготовят Министерство цифрового развития Российской Федерации, АНО «Цифровая экономика» и институты развития с участием ведущих компаний цифровой экономики.

«Дорожная карта – это ключевой управленческий документ, в соответствии с которым будет организована поддержка развития сквозных технологий в течение ближайших нескольких лет. Операторами разработки дорожных карт могут стать как отдельные компании, так и консорциумы. При их отборе важно соблюсти два условия. Первое – это максимально широкое участие бизнеса в подготовке документов. И второе – максимальная прозрачность и справедливость конкурсных процедур», – прокомментировал помощник Президента России, председатель наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» Андрей Белоусов.