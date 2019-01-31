В НТИ «Автонет» предложили решать проблемы с уличными пробками при помощи ИИ

Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» представила решение для борьбы с транспортными пробками в городе. Решить проблему можно будет при помощи системы на базе искусственного интеллекта (ИИ), который позволит увеличить скорость передвижения автомобилей до 80-100 км/ч с нынешних около 27 км/ч в час пик.

Согласно идее рабочей группы, большинство автомобилей в городе должны быть оснащены технологиями связи V2X (сервисы, посредством которых автомобиль взаимодействует с другим автомобилем, окружающей средой и инфраструктурой - ред.). Тогда все участники движения смогут обмениваться данными о местоположении друг друга, данными о работе светофоров, городском трафике. Эксперты считают, что это может произойти уже в следующем десятилетии.

Специальная система на базе ИИ будет в режиме реального времени знать о количестве автомобилей на дорогах города и сможет перенаправлять потоки при выборе маршрута из пункта А в пункт Б.

Данные будут обезличены, но таким образом у искусственного интеллекта появится возможность избавить городские дороги от пробок без расширения городской инфраструктуры и строительства новых дорожных объектов, подчеркнули в НТИ «Автонет». Такие системы могут разрабатывать НП «Глонасс», «Ростелеком», Ростех.

Стоимость услуги будет зависеть от загруженности дорог и спросе на тот или иной маршрут. Технология взимания платы за отклонение от маршрута может быть внедрена при условии, что большинство автомобилей будут подключены к единой системе управления городским трафиком. В НТИ надеются, что услуга все же будет бесплатной, однако механизмы взимания платы могут быть внедрены.