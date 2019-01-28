МФЦ «Мои документы» повысил качество обслуживания граждан с помощью комплекса «Аура»

«Анлим-ИТ» завершил внедрение программно-аппаратного комплекса «Аура», собственной разработки «Анлим-софт» (входит в ГК «Анлим»), в ГУ ЯНАО «МФЦ» «Мои документы». Благодаря проекту повысилось качество обслуживания граждан в организации, показатель удовлетворенности заявителей составляет 95%.

Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГУ ЯНАО «МФЦ») «Мои документы» – это 200 окон приема заявителей и 20 секторов информирования граждан, 18 географически распределенных площадок в различных населенных пунктах: Салехарде, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, Тарко-Сале и других. Цель МФЦ – повышение качества и доступности государственных услуг.

Из-за высокого потока заявителей, большого штата, удаленности отделений МФЦ друг от друга в организации не было возможности: получить полную и объективную картину о работе специалистов с гражданами; объективно разобрать обращения граждан: в какой форме происходило обращение, как велось общение между сотрудником и заявителем, какая информация заявителю озвучивалась, а какая – нет.

При разборе инцидентов специалисты многофункционального центра руководствовались принципом «клиент всегда прав». Остро стоял вопрос централизованного анализа и контроля информации по всем отделениям центров «Мои документы», располагающихся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

С целью подбора и внедрения системы, которая решила бы все вышеозначенные вопросы ИТ-департамент ГУ ЯНАО «МФЦ» обратился в компанию «Анлим-ИТ», предоставляющую услуги по созданию и интеграции решений любой сложности в соответствии с потребностями заказчика. Специалисты «Анлим-ИТ» предложили клиенту внедрить программно-аппаратный комплекс «Аура» (ПК «Аура») – собственную разработку группы компаний «Анлим».

«ПК "Аура" появился как решение проблематики наших заказчиков. В ходе работы с клиентами мы стараемся очень тонко понять их "боль". В ходе диалога с десятками заказчиков и последующего мониторинга рынка подобных систем и родилась идея создать собственный продукт: решение, которое действительно обладает функциональностью, необходимой потенциальному клиенту. При разработке ПК были учтены комментарии и пожелания представителей МФЦ как ключевого партнера», – сказал Максим Овсянников, генеральный директор «Анлим-ИТ».

ПК «Аура» предназначен для построения системы сбора, обработки, хранения и анализа аудиозаписей. Система, созданная с использованием программного комплекса, может быть как локальной – все ее компоненты полностью устанавливаются на одном техническом средстве, так и распределенной – компоненты устанавливаются на различных технических средствах, объединенных в локальную сеть на основе семейства протоколов TCP/IP.

В ходе реализации проекта эксперты «Анлим-ИТ» установили и настроили сервера и ПК в отделениях МФЦ, подключили микрофоны. ИТ-специалисты МФЦ предоставили мощности для серверов «Аура», помогали диагностировать и решать проблемы с каналами связи (не хватало производительности для передачи звука из отделений в центр), решали организационные и технические вопросы. Эксперты партнера отмечают, что такая вовлеченность специалистов заказчика в процесс внедрения системы значительно облегчила рабочий процесс и помогла провести внедрение быстрее.

Основная техническая сложность проекта – потребность в централизованном анализе и контроле информации по всем отделениям – была успешно решена командой «Анлим-ИТ». ИТ-специалисты интегратора адаптировали программное обеспечение для передачи аудиозаписей из отделений в центр, реализовали возможность централизованного управления и мониторинга работы всей системы, состоящей из 19 серверов и 200 ПК, из одного центра.

По окончании внедрения эксперты «Анлим-ИТ» провели работы по сопровождению всей системы в целом, в том числе по установке и переносу рабочих мест, обновлению компонентов программного обеспечения, обучению работе с программным комплексом, устранению ошибок.

Система позволяет: объективно оценивать работу всех сотрудников, осуществляющих взаимодействие с гражданами; оперативно реагировать на конфликтные ситуации; повысить уровень компетентности и этичности персонала МФЦ и заявителей, качество обслуживания граждан; снизить юридические и репутационные риски.

«Индивидуальный подход к задачам и инфраструктуре заказчика, нестандартные пути решения возникающих трудностей – те факторы, которые помогли нам добиться максимального эффекта от внедрения ПК "Аур"», извлечь максимальную пользу, оптимизировать работу клиента», – отметил Максим Овсянников, генеральный директор «Анлим-ИТ».

В настоящий момент «Аура» используется на каждом рабочем месте специалистов, осуществляющих прием граждан. Аудиозаписи инцидентов применяются для разбора обращений граждан регулярно. Все незначительные трудности, возникающие в процессе эксплуатации системы, решаются совместно с ее разработчиком в кратчайшие сроки.

«Внедрение системы позволило специалистам МФЦ, отвечающим за разбор инцидентов и жалоб, оценить эффективность ПК "Аура", получить четкую картину как о работе персонала, так и о ситуациях, в которых не всегда "клиент прав". На текущий момент результат комплексной работы по улучшению качества обслуживания граждан в центре – показатель удовлетворенности заявителей – составляет 95%. При этом "Аура" входит в число инструментов, которые помогают держать такой высокий уровень», – сказала Евгения Гордиенко, первый заместитель директора МФЦ.