Создан Национальный центр компетенций «Умный город»

При поддержке компаний «Ростех», «Росатом» и «Ростелеком» создан Центр компетенций проекта «Умный город». Руководителем Центра компетенций назначена Оксана Демченко, ранее возглавлявшая Департамент городской среды Минстроя России.

Об этом сообщил Андрей Чибис, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в ходе Межрегионального совещания лидеров цифрового развития 25 января в Пермском крае.

Центр компетенций будет заниматься разработкой, внедрением и популяризацией технологий, оборудования, программ, направленных на повышение уровня цифровизации городского хозяйства, а также подготовкой и оказанием содействия проектам международного сотрудничества по вопросам жилищной политики, городского развития и управления природными ресурсами, прежде всего касающимся создания и функционирования «умных городов».

«Проект «Умный город» - кроссдисциплинарный, требующий значительных ресурсов и участия практически всех городских служб, бизнеса, сообществ, граждан. Он сложный технологически и организационно, и основная задача Центра компетенций - методическая, экспертная и техническая поддержка регионов и муниципалитетов. Кроме того, Центр компетенций должен стать площадкой, на которой будет идти основная работа по «сшиванию» и синхронизации практической работы, консолидация запросов и предложений регионов и участников рынка, анализ типичных проблем и выработка решений. Мы ожидаем, что он станет основным центром экспертизы по проекту и приветствуем инициативу компаний «Ростелеком», «Ростех» и «Росатом» по созданию такого центра»,- пояснил Андрей Чибис.

Со стороны госкорпорации «Росатом» координацию взаимодействия в рамках Центра компетенций «Умный город» будет осуществлять «Русатом Инфраструктурные решения».

Генеральный директор компании Ксения Сухотина отметила: «Росатом» ориентирован на устойчивое развитие территорий своего присутствия, на сохранение и развитие человеческого капитала городов и использование технологий, которые улучшают качество жизни и решают стратегические проблемы конкретного города. Мы готовы участвовать в работе Центра компетенций «Умный город» и делиться своим опытом со всеми участниками рынка «умных городов». Наша цель – развитие плодотворного взаимодействия и тесного сотрудничества с нашими партнерами для создания совместных комплексных цифровых решений, которые могут быть успешно реализованы и внедрены на территории России».

«Для успешного развития «Умных городов» необходима эффективная финансовая модель, учитывающая интересы субъектов РФ и инвесторов. Оптимальным механизмом может стать концессия, когда основная нагрузка на старте проекта ложится не на бюджет региона, а на инвестора. Риски инвестора частично могут быть закрыты за счет субсидирования процентной ставки в финансирующем банке, например, ВЭБ. При этом территории уже в короткой перспективе получают очевидные эффекты. К примеру, созданные «Ростехом» «умные» системы позволяют на 50 % сократить энергозатраты, на 80% снизить аварийность на дорогах, на 15% увеличить пропускную способность перекрестков, повысить безопасность горожан с помощью инновационных решений - таких как система распознавания лиц FindFace Security, где используются технологии искусственного интеллекта. Выработка эффективных механизмов работы и объединение лучшего опыта в рамках Центра компетенций помогут достичь прорывных результатов. Это основная цель нашего сотрудничества», - сказал директор по особым поручениям госкорпорации Ростех Василий Бровко.