«Ростех» поставит радиолокатор нового поколения в аэропорт Челябинска

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставит модернизированный радиолокатор АОРЛ-1АС в челябинский аэропорт Баландино. Поставка будет выполнена не позднее сентября 2019 г. и является частью проекта реконструкции воздушной гавани к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 г.

Новый радиолокатор, разработанный челябинским радиозаводом «Полет» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», оснащен параболической антенной, по утверждению производителя, не имеющей аналогов в мире. Отличительная черта устройства – возможность работы по двум каналам: первичному, для обнаружения летательного аппарата, и вторичному, для получения дополнительной информации самолета (бортовой номер, высота полета, остаток топлива). За счет этого локатор более экономически эффективен и надежен в эксплуатации.

«Рост пассажиропотока и развитие российских воздушных магистралей привели к необходимости модернизации российских аэропортов. Разработка нашего дочернего предприятия – челябинского радиозавода "Полет" – позволит на большем расстоянии обнаруживать, обеспечивать связь и сопровождать воздушные суда. Предприятие-производитель уже изготавливает обзорные радиолокаторы для более чем 30 аэродромов гражданской авиации России. Кроме того, данная продукция успешно экспортируется в ряд зарубежных стран», – сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Новый радиолокатор обладает улучшенными характеристиками, превышающими нормативные параметры по сроку эксплуатации, дальности и высоте обнаружения воздушных судов. В аппаратуре применена система дистанционного управления и контроля, предоставляющая информацию о состоянии оборудования радиолокатора на дистанционный терминал в командно-диспетчерском пункте или ноутбук, что позволяет контролировать все параметры радиолокатора и управлять им дистанционно.