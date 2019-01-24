ФРИИ запустил бесплатный онлайн-симулятор собеседований для желающих стать продакт-менеджерами

Фонд развития интернет-инициатив сообщил о проведении тестовых собеседований со специалистами, желающими работать в продакт-менеджменте. Бесплатный онлайн-симулятор поможет участникам узнать свои сильные и слабые стороны и потренироваться в самопрезентации без риска для карьеры.

«Судя по количеству открытых на Headhunter вакансий, прямо сейчас в России продакт-менеджеров ищут более 700 различных ИТ-компаний. Среди них есть и перспективные стартапы, и крупные корпорации. По нашим наблюдениям, кадров катастрофически не хватает. И одна из причин — в том, что многие опытные специалисты, работающие в смежных сферах, например, в маркетинге или разработке, попросту боятся откликнуться на вакансию продакт-менеджера, даже если она им интересна. С помощью тестовых собеседований мы поможем побороть страх первого интервью», — сказал Илья Китанин, руководитель «Преакселератора ФРИИ».

Собеседования пройдут в онлайн-формате. С участниками тренинга будут общаться эксперты «Преакселератора ФРИИ» с многолетним опытом в развитии продуктов и решении кадровых вопросов. Они выяснят, что кандидаты уже знают о продакт-менеджменте, и есть ли у них продуктовый опыт. По итогам собеседования участники получат оценку своих навыков и рекомендации о том, в каком направлении развиваться, чтобы соответствовать требованиям рынка.

«Некоторые вопросы на собеседовании задают, чтобы посмотреть, как кандидаты мыслят. Например, если просят предложить улучшения продукта и при этом показывают только скриншот сайта, не стоит сразу отвечать, что вместо зеленой кнопки лучше использовать красную. Следует попросить предоставить больше данных. Возможно, от красной отказались как раз накануне. И не стоит паниковать, если вдруг попросят оценить, сколько людей сейчас спят на другом конце света. Зачастую конкретного ответа на такие вопросы никто и не ждет», — отметил Китанин.

Количество мест на участие в тренинге ограничено. Проверить свои силы смогут первые 300 человек, подробно заполнившие заявку. Анкета включает в себя вопросы о нынешней должности кандидата, опыте работы и карьерных предпочтениях. Ответы будут учитываться экспертами при проведении собеседований.

Анкеты принимаются по 28 января 2019 г. Собеседования пройдут в период с 30 января по 13 февраля 2019 г.