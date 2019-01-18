Платформа для интеллектуального мониторинга и предиктивной аналитики Naumen DAP включена в Единый реестр российского ПО

Naumen сообщил о включении решения для построения систем интеллектуального мониторинга технологических и бизнес-процессов, а также предиктивного анализа данных – Naumen Data Aggregation Platform (DAP) – в единый реестр российского ПО. Внедрение решения позволит предсказать до 30% сбоев в информационно-технологической или производственной инфраструктуре и сформировать рекомендации по их предотвращению, а также улучшить оптимизировать процессы.

Naumen DAP – платформа для построения систем интеллектуального мониторинга и анализа инфраструктуры предприятия. Ключевой особенностью решения является наличие встроенных инструментов предиктивной аналитики, что дает возможность прогнозировать риски возникновения сбоев и на основе полученных данных формировать рекомендации по предотвращению вероятных инфраструктурных проблем. Naumen Data Aggregation Platform может применяться в компаниях, обладающих бизнес-критичным ИТ-ландшафтом и системами мониторинга нижнего уровня в качестве зонтичного решения. Внедрение решений на базе платформы позволяет создать «модель здоровья» процессов и сервисов, обеспечить их эффективность с целью улучшения конечных бизнес-результатов. На базе платформы реализованы проекты, успешность которых подтверждена реальными цифрами: решение способно предсказывать не менее 30% инфраструктурных инцидентов. Возможно применение в любой инфраструктуре – от ИТ-ландшафта до производственных процессов.

Naumen DAP позволяет одновременно агрегировать и обрабатывать данные из различных источников (систем мониторинга, управления, SCADA и IoT-систем), а количество объектов наблюдения может достигать многих десятков тысяч без деградации производительности платформы. Разработчик утверждает, что решение может заменить системы соответствующего класса ведущих мировых вендоров.

Платформа Naumen DAP входит в линейку решений для автоматизации сервисных процессов, в том числе за рамками ИТ, на основе технологий больших данных, машинного обучения и обработки естественного языка – Naumen Service Management Intelligent Automation (Naumen SMIA), а также имеет глубокую интеграцию с системой управления бизнес-процессами предприятия – Naumen Service Management Platform.

Дмитрий Рубин, директор департамента систем автоматизации ИТ и процессов обслуживания, Naumen, отметил: «В госсекторе, являющегося локомотивом цифровых преобразований, на базе наших интеллектуальных решений реализованы крупные проекты по трансформации с обеспечением реальных результатов. Использование решений, в основе которых лежат такие технологии, как искусственный интеллект и большие данные, позволяет заказчикам оптимизировать существующие процессы и в конечном итоге перейти на качественно новый уровень развития».

Таким образом, на сегодняшний день в едином реестре российского ПО – 11 продуктов Naumen, отечественного разработчика программных решений для бизнеса и государственного сектора.